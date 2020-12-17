《本港經濟》最新失業率降至６﹒３％勝預期，惟料短期壓力重現

《經濟通通訊社１７日專訊》政府統計處今日公布的臨時數字顯示，本港經季節性調整的失

業率由今年８－１０月的６﹒４％輕微下跌至９－１１月的６﹒３％。市場原估計失業率會升至

６﹒５％。就業不足率亦由３﹒８％下跌至３﹒４％。勞工及福利局局長羅致光表示，鑑於最近

的本地第四波疫情，勞工市場的壓力料會在短期內再次上升。政府會繼續密切留意相關情況，並

會在有需要時推出針對性措施以支援受重創的行業。



＊零售、住宿及膳食業失業率顯著下跌＊



與今年８－１０月比較，在９－１１月期間，各主要經濟行業當中，零售、住宿及膳食服務

業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率（不經季節性調整）有相對明顯的下跌。就

業不足率方面，下跌主要見於建造業、零售、住宿及膳食服務業以及運輸業。



＊失業人數減至２４﹒４萬＊



總就業人數由今年８－１０月的３６２﹒７７萬人，上升至９－１１月的３６５﹒０１萬人

，增加約２﹒２４萬人。同期的總勞動人口亦由３８８﹒５５萬人上升至３８９﹒４４萬人，增

加約８９００人。同期失業人數（不經季節性調整）減少約１﹒３５萬人，至２４﹒４３萬人。

就業不足人數降至１３﹒３１萬人，減少約１﹒４９萬人。

羅致光表示，勞工市場情況在今年９－１１月仍然疲弱，儘管由於該段期間本地第三波疫情

趨穩，勞工市場呈現輕微改善。經季節性調整的失業率微跌０﹒１個百分點至６﹒３％，就業不

足率下跌０﹒４個百分點至３﹒４％。同時，總就業人數與上一個期間相比上升０﹒６％，而失

業人數下跌５﹒２％至２４﹒４３萬人。



＊餐飲業失業率跌至１３﹒１％＊



他指，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率略

為下跌１﹒１個百分點至１０﹒１％。其中，餐飲服務活動業的失業率由１４﹒８％下跌至

１３﹒１％。多個其他行業的失業情況亦改善，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。

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