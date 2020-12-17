建銀國際料明年恒指最高見２９５００點，港股盈利增長１５％

《經濟通通訊社１７日專訊》建銀國際證券研究部董事總經理、研究部副主管及首席策略師

趙文利於發布會上表示，預計港股全年大致呈前高後低的Ｍ型走勢，恆生指數全年波動區間在

２３５００－２９５００點，國企指數波動區間介於９５００－１２０００點，科技指數介乎於

７０００－９５００點。



＊港股明年盈利料增長約１５％＊



他指出，隨著各種因素有緩和跡象，港股明年盈利將有１５％左右的恢復性增長，但估值進

一步擴張的空間不大。指數的波幅將會收斂，但個股和板塊的分化將會加劇，精選個股變得更為

重要，建議配置投資機會時需要關注全球經濟復蘇預期下價值和週期股的估值修復機會，成長股

短期估值壓力消化之後，仍是中長期配置的方向。

建銀國際證券報告指，儘管今年底至明年首季度全球經濟仍將受新冠狀病毒疫情所拖累，預

計明年第二季度之後將隨著全球廣泛性接種疫苗，大概率將趨於收歛。而隨著經濟陸續解封和新

一輪財政政策的效果顯現，將會推動全球主要經濟體陸續回到復蘇軌道。

然而，報告指出，隨著明年疫情逐漸緩和，預計貨幣政策將逐步回歸正常化，利率溫和回升

，風險資產估值將有所收斂，回歸以盈利驅動為主的模式。



＊建議騰訊及吉利等１０大首選股＊



建銀國際證券認為，通關一旦正常化，港澳本地股有估值修復機會；另一方面重點關注十四

五規劃綱要相關的主題投資機會：雙迴圈、自主創新、綠色發展等，當中包括ＴＭＴ行業中的騰

訊（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）、金山軟件（０３８８８）、華虹半導體

（０１３４７）；汽車行業中的吉利汽車（００１７５）；消費行業中的安踏體育

（０２０２０）、中國飛鶴（０６１８６）；教育行業中的中教控股（００８３９）；能源行業

中的中海油服（０２８８３）；以及物業管理行業中的雅生活服務（０３３１９）等十大首選股

。（ｂｎ）

