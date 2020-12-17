《小傳日記》Ｕ嘜全日高，科技佬造好；靠Ａ場關照，好友開心笑

《小傳日記》花旗聯儲局會後聲明無驚喜，缸友們繼續觀望新一輪紓困方案國會談判進展，

美股隔晚個別走。香江魚缸今日高開１４８點，報２６６０８已經係全日最高位，仲一度倒跌差

唔多７０點。好彩Ａ場兩市止跌回升，加上呢排都吽吽哣哣嘅科網股回勇，ｌｅａｄ住魚缸亦由

跌轉升。午後升近百點，Ｕ盤仲厲害，Ｕ至全日最高位，埋單報２６６７８，升２１８點或升近

１巴仙，主板成交１２８９﹒６２億銀，同噚日差唔多。國企指數報１０５４５，升８３點或升

近１巴仙。科指勁升１８６點或升逾２巴仙，收８３３２。

藍戰士個別發展，有部分傳統金融佬軟腳，友邦（０１２９９）軟１格，報９０﹒９５銀；

建行（００９３９）同樣軟１格，報５﹒７４銀；不過大笨象（００００５）叻豬彈近１巴仙，

報４１﹒７銀；生發發（００３８８）漲近２巴仙，報３９３﹒２銀。資金又從傳統股流向新經

濟股，ＱＱ（００７００）走高２巴仙，報５８３元；阿里（０９９８８）飆近３巴仙，報２５

８元；美團（０３６９０）飛起逾２巴仙，報２８５元。



＊疫苗續研究國藥未跳夠；債券多違約磚頭仍雀躍＊



藥保藥品談判噚日完成，今日藥佬繼續造好，中生製藥（０１１７７）係今日表現最好藍戰

士，鏟高近８巴仙，報７﹒８６銀。石藥（０１０９３） 跳高逾４巴仙，報８﹒０９銀。另外

，秘魯衛生部長話，決定恢復國藥（０１０９９）嘅新型肺炎疫苗試驗，抽高逾２巴仙，報１８

﹒６銀。藥明生物（新）（０２２６９）炒高近７巴仙，報８７﹒３銀；藥明生物（舊）（０２

９６３）漲近５巴仙，報８６﹒６５銀。

Ｗｉｎｄ資訊數據顯示，去到噚日，今年債券市場已經有１３９隻債券違約，涉資逾１６０

６億人仔，超過舊年全年嘅１４９５億人仔，違約規模再創新高。唔少神州磚頭佬仍有得跳，潤

地（０１１０９）升１格，報３１﹒４銀；碧桂園（０２００７）無咗逾１巴仙，報１０銀；龍

湖（００９６０）輕跳近１巴仙，報４３﹒６５銀；中海外（００６８８）跳近１巴仙，報１７

﹒８６銀；融創（０１９１８）踼高逾１巴仙，報２８﹒３５銀。



＊航運佬積極分拆升估值；光伏佬續炒信義光能跑＊



中集安瑞科（０３８９９）計劃將持股９０巴仙嘅附屬中集安瑞環科技分拆，獨立喺Ａ股上

市，今日抽高逾７巴仙，報４﹒６銀；大和話，分拆上市可以提升公司估值，升佢他屐近１８巴

仙，評級維持買入。佢嘅大股東中集集團（０２０３９）踼高３巴仙，報１１﹒６６銀。其他航

運佬跟彈，招商局港口（００１４４）跳高近２巴仙，報９﹒５５銀；中遠海控（０１９１９）

抽高逾５巴仙，報８銀；太平洋航運（０２３４３）鏟高逾７巴仙，報１﹒４８銀。

信義光能（００９６８）前日先發盈喜，今日就話折讓配股，隻佬個價最多跌逾半成，低開

高走收彈近８巴仙，報１５﹒０２銀；同系信義玻璃（００８６８）回吐近１巴仙，報１９﹒６

銀。神州能源局公布，１１月新納入國家財政補貼規模戶用光伏項目總裝機容量接月大增逾１﹒

６倍，保利協鑫能源（０３８００）炒高近１１巴仙，報１﹒４７銀；福萊特玻璃（０６８６５

）彈近６巴仙，報２２﹒５銀；金風科技（０２２０８）抽高逾２巴仙，報１３﹒５銀。



＊內地手游威網易好叻仔，比特幣勁升區塊概念勁＊



神州新聞報道，今年神州遊戲產業年會公布數據，遊戲市場實際銷售收入達２７８６﹒８７

億元人仔，較去年增長近兩成一，手游佬個個都飛起，網易（０９９９９）飆逾４巴仙，報１４

１銀；中手游（００３０２）抽高近半成，報２﹒９３銀；心動公司（０２４００）漲逾１巴仙

，報３７﹒９銀；祖龍娛樂（０９９９０）踢高近６巴仙，報２２﹒７５銀；金蝶國際（００２

６８）抽高逾６巴仙，報２８﹒２銀。

比特幣（Ｂｉｔｃｏｉｎ）升勢持續，一度升至２１５５７美元創新高，連帶魚缸其他區塊

鏈股份一齊造好，雄岸科技（０１６４７）飆近一成三，報０﹒２２２銀；ＢＣ科技集團（００

８６３）跳高近４巴仙，報１８﹒２銀；柏能集團（０１２６３）抽升近２巴仙，報２﹒５３銀

；火幣科技（０１６１１）大漲兩成一，報４﹒０６銀；卓爾智聯（０２０９８）升逾１巴仙，

報０﹒７１銀。請請！



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