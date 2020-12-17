《真知灼見－溫灼培》聯儲局議息會後剖析

《真知灼見》今晨（香港時間）聯儲局議息會議，一如預期維持所有貨幣政策不變，買債金

額規模保持於每月１２００億美元水平。聯儲局重申，會保持鬆的貨幣政策直至見到通脹從回２

％之上一段時間，及會保持息率於０％－０﹒２５％直到２０２３年。另外，亦會延長與海外央

行的美元流動性掉期（Ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ Ｓｗａｐｓ）承諾到明年９月底以確保全球可有充

裕的美元運作。至於在購債方面，聯儲局指如有需要或會加大買債規模，或購買較長年期債券。

對於美國經濟前景看法，預期繼疫苗陸續推出後，美國明年下半年經濟將會加快增長。



聯儲局似默許美元下跌



對於整個聯儲局議息會，筆者會把重點放在延長與海外央行的美元流動性掉期承諾及可能購

較長年期債券的暗示上。回憶於年初疫情最嚴峻期間，擔心環球經濟及投資市場轉差，全球爭相

增持美元避險，使市場上美元嚴重短缺；為使全球有足夠的美元資金運作，當時聯儲局與海外央

行制定掉期機制，以確保市場上有著大量美元供應。現在疫情雖未過去，但市場恐慌情緒已遠不

及年初，加上疫苗也已面世等，實在難於理解為何聯儲局仍保持市場充裕的美元供應，這給予筆

者感覺聯儲局是為美元下跌開綠燈。或許市場也感受到聯儲局的暗示，今早亞洲市場所見，美匯

指數已相當靠近９０指數點邊緣，歐元則攀至１﹒２２美元邊，而一眾主要貨幣亦見上升。



＊未來或轉移購較長年期債＊



第二個筆者的關注點是聯儲局暗示如需要會購較長年期債。鑑於疫苗面世，增強了市場對美

國經濟前景的憧憬，美國長債息率近期急速上升，這可不利於美國經濟前景。始終，不少企業發

債，或市民的樓按息率均以美國政府長債作為基準。過去，在購債的行動中，聯儲局主要集中在

購短債，但未來可能會轉移購較長年期債；這點實在值得我們關注。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

