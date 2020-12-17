《保險睿見－謝佩蘭》創新保障涵蓋癌症及未知嚴重傳染病

《保險睿見》今年，大家共同經歷了前所未有的改變。這段期間，相信大家最關心的是如何

因應各種未知數及早造好準備，更好地掌握自己和家人的將來。為幫助客戶籌劃未來，有保險公

司於今年較早前推出一個針對癌症及嚴重傳染病的保障計劃。計劃涵蓋兩大特色：一）市場首創

、以醫療程序的嚴重程度作賠償準則的癌症保障，讓大家可以清晰估算賠償金額，減少關鍵時刻

的未知數；二）現有和未知嚴重傳染病保障，讓客戶能安心面對未來挑戰。

讓我們先來看看該計劃的第一大特色：以醫療程序的嚴重程度作賠償準則的癌症保障。計劃

的保障範圍包括癌症及原位癌，正是市民大眾一直以來比較關注的健康問題之一。隨著醫療技術

的進步，癌症的治療方法越來越多，亦越來越趨專門化，然而治療費用也日趨昂貴。在規劃醫療

程序時，若能掌握賠償金額，知道有多少保障可幫助應付醫療開支，定能讓患者感到更踏實和安

心。有見及此，該計劃針對癌症賠償設計了一個創新的九宮格計分表和４個計分步驟，並在評估

過程引入客觀因素，當中手術類別主要參照自願醫保計劃（ＶＨＩＳ）的手術表作評估，讓客戶

可按癌症的醫療程序嚴重程度計算賠償金額。

這個計算方法的好處是清晰易明，客戶可以輕易掌握賠償金額，減少患病時面對的各種未知

數。此外，癌症保障的賠償與醫療程序的嚴重程度掛勾，若受保人被評估為最嚴重的情況，總賠

償金額最高更可達１６０％保額。值得一提的是，該保障設計靈活，一開始治療便可申請賠償，

同時亦可因應醫療過程中嚴重性的提高而增加賠償金額，直至達到最高總賠償金額為止，客戶可

享更多彈性。

近期大家最關注的話題相信非傳染病莫屬了，而該計劃的另一大特色便是：為現有和未知嚴

重傳染病提供保障。其實除了近期的「２０１９冠狀病毒病」，過去５０年，全球已發現大約

４０種新型傳染病，例如寨卡病毒和豬流感等。根據過往經驗，有不少嚴重傳染病的患者須入住

深切治療部，隨後更要面對一個漫長的康復治療，在健康及經濟上面對雙重壓力。為幫助大家應

對現有以及未來出現的新型嚴重傳染病，該計劃將世界衛生組織（Ｗｏｒｌｄ Ｈｅａｌｔｈ

Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ，ＷＨＯ）視為「國際關注的突發公共衛生事件」（ＰＨＥＩＣ）的

嚴重傳染病３納入保障範圍。換言之，若將來出現類似「２０１９冠狀病毒病」的新型嚴重傳染

病，而受保人不幸確診，並須連續３日或以上入住深切治療病房，將會獲２０％保額作為賠償。

這項保障在關鍵時刻為客戶提供支援，以助紓緩經濟壓力，讓客戶可安心養病。

雖然沒有人能百份之一百準確預測未來，幸而在該計劃的幫助下，我們可以減少癌症治療過

程中面對的未知數，同時為未知的嚴重傳染病籌劃保障，規劃無憂未來。該保障保費相宜，以

２８歲非吸煙的女性受保人為例，每月只需１６０港元保費，便可獲高達１６０萬港元的癌症及

傳染病保障５，特別適合年輕客戶及早籌劃保障。大家可聯絡財務策劃顧問了解詳情，及早造好

部署，讓自己和摰愛在任何環境都可活出「健康長久好生活」。

《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

