《宏觀理財－冼健岷》資產配置２０２１策略

《宏觀理財》經濟通２０２０年，投資市場經歷了非比尋常的一年。股市方面，以美股為例

，標指只花了短短１６個交易日便步入熊市，創下史上最快紀錄；期間１０日內熔斷了４次之多

，頻率遠遠高於股神巴菲特聲言，自己活了８９歲才見識過一次；之後又只花了１２６個交易日

便收復失地，創下史上最快走出熊市紀錄。

債市方面，負利率債券當道，規模不斷增長，目前已達１７萬億美元，就連中國上月都首次

發行負利率歐元主權債，五年期收益率為－０﹒１５２％；至於商品，期油價格一度跌至負數…

…凡此種種歷史性時刻，相信投資者至今仍歷歷在目。

展望２０２１年，隨著新冠疫苗逐步推出市場，疫情對經濟以至企業盈利的衝擊將會減緩，

投資市場的動盪可望平復，投資者是時候檢視投資組合，配置於不同地區、板塊、資產。



＊中國經濟持續反彈＊



地區方面，各國防疫控疫的成效，很大程度影響當地經濟的重啟；當中，中國就是佼佼者，

經濟亦正在持續反彈。繼前三季度按年增長由負轉正，至０﹒７％後，最新公布的經濟數據，還

反映出實現「國內國際雙循環相互促進」的良好形勢－１０月份社會消費品零售總額增長

４﹒３％，增速比上月加快１個百分點；１－１０月份投資同比增長了１﹒８％，比１－９月份

加快１個百分點；１１月份以美元計價的出口總值按年增長２１﹒１％，創下自２０１８年２月

後、中美貿易戰爆發以來新高，貿易順差也達到破紀錄的７５４﹒２億美元。國家統計局發言人

便預期，第四季內地經濟增長可能比第二季度、第三季度將會有進一步的加快。

除了內地對自身經濟前景表示樂觀，國際貨幣基金（ＩＭＦ）及世界銀行近期亦先後發表報

告，上調了對中國今年經濟增長的預測，幅度同樣是０﹒９個百分點，前者預期增速達１﹒９％

，後者更達２％。

當然，中國市場亦有其風險，就是中美關係。雖然美國總統當選人拜登已表明，會在符合美

國利益的領域，包括公共衛生和氣候變化，與中國合作，對華政策似乎不像特朗普般激進，但他

亦指出，暫時不會撤銷對中國進口貨品的關稅，並會聯合盟友，制衡中國。



＊傳統板塊更勝新經濟板塊＊



板塊方面，隨著經濟活動逐步回復正常，傳統板塊可能更勝新經濟板塊；尤其是後者，今年

以來獨領風騷，以納指為例，就由去年底的８，９７２點，一度上升至創新高紀錄的１２，５８

２點，升幅超過４０％。

不過，值得注意的是，新冠疫情已改變了人們的生活模式，從線下轉移至線上，即使疫情緩

和甚至消失，此等習慣亦不會完全扭轉，因此，除了旅遊業外，傳統製造、零售、餐飲等行業，

就算經營回復正常，也難以回到疫前的景況。



＊低息環境下風險資產可留意＊



資產方面，避險資產或會錄得資金流出，因為疫情、美國大選、英國脫歐等不明朗因素大局

已定。然而，在低息環境將持續一段日子，加上美元弱勢已成，資金或會流入黃金。

同樣道理，利率低企，風險資產如股票等將受追捧；此外，享有較高息優勢的資產，如新興

市場債券、投資級別企業債券等，也值得留意。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

