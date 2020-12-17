資金回流科技股，港股以全日最高位收市，升２１８點收２６６７８

《經濟通通訊社１７日專訊》市場繼續觀望新紓困計劃談判結果，聯儲局維持「鴿派」議息

會後聲明表示將繼續買債。隔晚美股個別走，納指再創新高。恆指今日高開１４８點，報

２６６０８，但已是今早高位所在，一度倒跌６９點，低見２６３９０，但人民幣走強，Ａ股止

跌回升，港股亦由跌轉升，一度升過百點。Ａ股午後升幅擴大，加上帶領港股升近百點，臨近尾

市發力再上，在收市後競價時段，以全日最高位收市。恆生指數收報２６６７８，升２１８點或

升０﹒８２％，主板成交１２８９﹒６２億元。國企指數報１０５４５，升８３點或升

０﹒８０％。資金回流科技股，恆生科技指數勁升１８６點或升２﹒２９％，收８３３２。

Ａ股造好，上證綜合指數報３４０４，升３７點或升１﹒１３％；深證成份指數報

１３８８９，升１３８點或升１﹒０１％。兩市全日成交７９１７億元人民幣，按日大升

１２﹒９％。

藍籌個別發展。友邦（０１２９９）軟０﹒０５％，報９０﹒９５元；匯控（００００５）

升０﹒９７％，報４１﹒７元；建行（００９３９）走低０﹒１７％，報５﹒７４元；港交所

（００３８８）走高１﹒５％，報３９３﹒２元；中移動（００９４１）跌０﹒５６％，報

４４﹒１５元。中生製藥（０１１７７）升７﹒８２％，報７﹒８６元；為表現最好藍籌。



＊ＡＴＭＸＪ回勇，騰訊、阿里及美團均彈逾２％＊



內地近期釋出加強互聯網經濟領域反壟斷訊號之際，中國證監會科技監管局局長姚前昨日表

示，第三方平台企業掌握大量用戶數據，就像掌握寶貴的礦產資源，政府是否有必對平台企業徵

收數字服務稅，值得深入研究。不過，資金又從傳統股流向新經濟股，騰訊（００７００）、阿

里（０９９８８）及美團（０３６９０）繼續反彈。騰訊升２﹒０１％，報５８３元；阿里升

２﹒７９％，報２５８元；美團升２﹒０８％，報２８５元。京東集團（０９６１８）走高

３﹒６６％，報３２３元；不過近日多次破頂的京東健康（０６６１８）跌０﹒２９％，報

１３９﹒５元。小米集團（０１８１０）無升跌，報２９﹒３元。

信義光能（００９６８）公布折讓６﹒７４％，即是１３元配股，配售３億股新股，佔擴大

後股本約３﹒４１％。消息拖累股價今早低開逾３％，但仍守配售價１３元，並且好快轉升，收

市升７﹒７５％，報１５﹒０２元。其他新能福萊特（０６８６５）亦收復失地，源股個別發展

，保利協鑫能源（０３８００）飆１０﹒５３％，報１﹒４７元；揚５﹒８８％，報２２﹒５元

；金風科技（０２２０８）升２﹒１７％，報１３﹒１８元。不過信義玻璃（００８６８）跌

０﹒９１％，報１９﹒６元。



＊航運股標青，太航炒高５％＊



內地傳抗癌藥ＰＤ－１降價低過預期，信達生物（０１８０１）飆６﹒５４％，報

６８﹒４５元；百濟神州（０６１６０）微升０﹒２％，報１５０﹒８元；石藥（０１０９３）

揚４﹒１２％，報８﹒０９元；藥明生物（０２２６９）揚６﹒５２％，報８７﹒３５元；華領

（０２５５２）飆８﹒０２％，報５﹒３９元；亞盛醫藥（０６８５５）升１３﹒３６％，報

３４﹒８元。

波羅的海乾散貨指數隔晚收造１２９６元，再升１﹒８％，更連升第六日，累漲１５﹒６％

。航運股齊揚，太平洋航運（０２３４３）造好，以全日最高位收市，飆７﹒２５％，報

１﹒４８元；至於中遠海控（０１９１９）也漲５﹒１２％，報８元；東方海外（００３１６）

走高７﹒７５％，報６８﹒１５元；中遠海發（０２８６６）走高１﹒６９％，報１﹒２元；中

遠海能（０１１３８）升１﹒９２％，報３﹒１８元；中國外運（００５９８）升２﹒２％，報

２﹒７９元。中集集團（０２０３９）與中集安瑞科（０３８９９）公布，正考慮以獨立於Ａ股

上市的方式，將中集安瑞環科分拆及獨立上市的可行性。中集集團升３％，報１１﹒６６元；中

集安瑞科升７﹒４８％，報４﹒６元。



＊農夫山泉、思摩爾等多隻內需股齊創新高＊



內需股方面，農夫山泉（０９６３３）盤中高見４７﹒７元創新高，收市仍升２﹒４２％，

報４６﹒６元。思摩爾國際（０６９６９）同樣破頂高見５１﹒９５元，收升２﹒７８％，報

５１﹒７５元。蒙牛乳業（０２３１９）、九毛九（０９９２２）今日均創過上市新高；蒙牛乳

業升１﹒０３％，報４４﹒１５元；九毛九升１﹒８％，報２２﹒６元。藍月亮（０６９９３）

上市翌日股價繼續受壓，最低見過１４﹒２元，收跌２﹒５５％，報１４﹒５元。瑞信發表報告

，指百威亞太（０１８７６）面對華潤啤酒（００２９１）和青島啤酒（００１６８）競爭，料

在高端市場份額上受壓，在低基數下盈利前景仍受限；降百威評級至中性，目標價維持在２７元

。百威亞太跌３﹒８９％，報２５﹒９５元。

比特幣升至２１９００美元水平，區塊鏈概念股造好，火幣科技（０１６１１）升

２１﹒１９％，報４﹒０６元；雄岸科技（０１６４７）升１２﹒６９％，報０﹒２２２元；柏

能集團（０１２６３）破頂升１﹒６１％，報２﹒５３元。（ｃａ）

