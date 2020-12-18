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18/12/2020 14:25

《缸邊麗評－熊麗萍》２０２１，咩股最得？

　　《缸邊麗評》上周提及２０２１年投資選擇繼續包括內需消費、新能源車、健康護理及互聯
網等板塊，另一些已被遺忘的新能源股、物流及航運股亦有重新投資價值。雖然市場目前仍在觀
望疫苗的應用及對疫情的控制效果，但隨著疫苗研發及產品效果提升，疫情可望逐步紓緩，有助
明年經濟逐步好轉。拜登上場對中美關係的「微調」仍有不明朗，但市場資金充裕將繼續支撐大
市，筆者將明年新、舊經濟股份投資分配定為６０：４０。
　
＊光伏股選信義、福萊特＊
　
　　新能源股經過２０１８年以來的大幅調整之後，今年第四季開始，個別光伏、風電股份已見
重拾上升趨勢。國家主席習近平日前進一步承諾在２０３０年前，碳排放量較２００５年的水平
下降６５％以上。另一方面，美國侯任總統拜登明年上場後，有望重返「巴黎協定」，加上投資
市場進一步重視「環境、社會及管治」（ＥＳＧ）元素，對具上述環保元素的股份的投資取向亦
逐步提高，新能源股屬相關板塊。在國策支持及行業、個別企業的業務整頓之下，新能源股可重
新部署。
　　光伏玻璃股可選擇信義光能（００９６８）及福萊特玻璃（０６８６５）。信義光能預喜
２０２０年全年純利較２０１９年大幅增長７５％至９５％，太陽能玻璃產品需求強勁及集團產
能及產品組品提升，預期有助盈利一步增長。福萊特玻璃同樣受惠於全球太陽能玻璃需求強勁及
供應緊張，集團具有規模及成本優勢，今年全年盈利料大幅增加。股價上落大，調整是買入機會

　
＊風電股選金風＊
　
　　光伏股的進取選擇是保利協鑫（０３８００），集團早前出售旗下光伏發電業務及資產，套
現可減輕負債，集團自主研發多晶硅生產技術為業務帶來新發展，目前顆粒硅已達商業化產量及
市場化銷售，但業績料仍波動，股價上落較大。
　　以生產風電設備為主的金風科技（０２２０８）是風電股之選，集團今年首九個月的風機銷
售容量較去年同期增長近六成，但毛利率則下降至１７﹒１％，但隨？產品結構改變，毛利率可
逐步提升，集團維持是內地市佔率最大的風機製造商。可考慮買入。
　
＊航運物流可留意＊
　
　　明年經濟有望逐步改善，而美元疲弱有利亞洲區經濟發展，區內運輸及物流需求增加，而疫
情令新船下水減少，均帶動航運費上升。波羅的海乾散貨指數及內地港口集裝箱運價指數近月亦
逐步回升，但歐美經濟不明朗因素仍較多，筆者選擇亞洲區業務比重較大的嘉里物流
（００６３６）及海豐國際（０１３０８）為首選對象。航運股可考慮太平洋航運
（０２３４３）、中遠海發（０２８６６）。《駿達資產管理投資策略總監　熊麗萍》
　
＊筆者並無持有上述股份

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