《缸邊麗評－熊麗萍》２０２１，咩股最得？

《缸邊麗評》上周提及２０２１年投資選擇繼續包括內需消費、新能源車、健康護理及互聯

網等板塊，另一些已被遺忘的新能源股、物流及航運股亦有重新投資價值。雖然市場目前仍在觀

望疫苗的應用及對疫情的控制效果，但隨著疫苗研發及產品效果提升，疫情可望逐步紓緩，有助

明年經濟逐步好轉。拜登上場對中美關係的「微調」仍有不明朗，但市場資金充裕將繼續支撐大

市，筆者將明年新、舊經濟股份投資分配定為６０：４０。



＊光伏股選信義、福萊特＊



新能源股經過２０１８年以來的大幅調整之後，今年第四季開始，個別光伏、風電股份已見

重拾上升趨勢。國家主席習近平日前進一步承諾在２０３０年前，碳排放量較２００５年的水平

下降６５％以上。另一方面，美國侯任總統拜登明年上場後，有望重返「巴黎協定」，加上投資

市場進一步重視「環境、社會及管治」（ＥＳＧ）元素，對具上述環保元素的股份的投資取向亦

逐步提高，新能源股屬相關板塊。在國策支持及行業、個別企業的業務整頓之下，新能源股可重

新部署。

光伏玻璃股可選擇信義光能（００９６８）及福萊特玻璃（０６８６５）。信義光能預喜

２０２０年全年純利較２０１９年大幅增長７５％至９５％，太陽能玻璃產品需求強勁及集團產

能及產品組品提升，預期有助盈利一步增長。福萊特玻璃同樣受惠於全球太陽能玻璃需求強勁及

供應緊張，集團具有規模及成本優勢，今年全年盈利料大幅增加。股價上落大，調整是買入機會

。



＊風電股選金風＊



光伏股的進取選擇是保利協鑫（０３８００），集團早前出售旗下光伏發電業務及資產，套

現可減輕負債，集團自主研發多晶硅生產技術為業務帶來新發展，目前顆粒硅已達商業化產量及

市場化銷售，但業績料仍波動，股價上落較大。

以生產風電設備為主的金風科技（０２２０８）是風電股之選，集團今年首九個月的風機銷

售容量較去年同期增長近六成，但毛利率則下降至１７﹒１％，但隨？產品結構改變，毛利率可

逐步提升，集團維持是內地市佔率最大的風機製造商。可考慮買入。



＊航運物流可留意＊



明年經濟有望逐步改善，而美元疲弱有利亞洲區經濟發展，區內運輸及物流需求增加，而疫

情令新船下水減少，均帶動航運費上升。波羅的海乾散貨指數及內地港口集裝箱運價指數近月亦

逐步回升，但歐美經濟不明朗因素仍較多，筆者選擇亞洲區業務比重較大的嘉里物流

（００６３６）及海豐國際（０１３０８）為首選對象。航運股可考慮太平洋航運

（０２３４３）、中遠海發（０２８６６）。《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份

