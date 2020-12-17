《股金豐采－涂國彬》金價、美股、比特幣有關連？

《股金豐采》任何一對資產價格，總有可能出現某些共同移動，但重點是，究竟是否純粹巧

合，抑或真有玄機，而這一點不容易隨便從資料中看出來。

最近，經過一連串受壓，美股指有反彈，一如金價偏軟之後，終有反彈一樣。兩者放在一起

看，都是２０２０年的贏家，金或股，在大趨勢內，都是同一方向。最相關的主題，應是在低息

環境下的資產價格通脹。



＊美股續創新高，金價重心守穩＊



有趣的倒是，從更長的時間尺度看，一點不意外的是，愈來愈多人在其資產組合內，加入黃

金持倉，這一點無疑會減少部分股票，但值得留意，兩者一加一減之後，淨效果不容易馬上見到

。

不過，對於目前，美股指創了新高，金價剛有點反彈，但距離歷史高位仍有一段路。以此觀

之，起碼從這項指標計，金價略比美股有較多賣壓。但可別忘記，金價在今年較早前才創過新高

而已。

無論如何，交易區間回升一格，一如之前幾天，反而證明整體波幅正在穩定下來，重心位置

相對守得好。



＊受惠美聯儲，資產續升值＊



順著上文思路，如果以黃金和股指去作比較，主要分別應在於預期收息所帶來的折現，則以

黃金和比特幣去比較，則大概沒有那麼誇張的效果了，即使黃金有實體存在，比特幣沒有。

究竟大家著重的，是異是同，比較可取的，仍得承認一件事實，就是兩者都是受惠於美聯儲

的力量。

可不是嗎？嚴格來說，對於股票投資，我們尚可爭議說，可以不理容易因為央行管得好或不

好，而帶來的宏觀經濟因素或經濟周期，仍然可以有所謂由下而上的選股，以企業本身為分析之

本，巴菲特便一直都是好例子。

相比之下，撇除閃亮的風采，黃金的角色，多少是對於由印鈔包底的不負責的財政政策的一

種對沖，這樣的一種對於貨幣政策的不信任，近年有個相關字眼，叫現代貨幣理論！



＊資產有否實體無關宏旨＊



如此意義下，比特幣，或更廣義的說，包括所有數字貨幣，跟黃金是出奇的相似。無怪乎，

當一切塵埃落定，包括對於刺激經濟方案有望出台，疫苗陸續到位，更重要的是總統人選已正式

確認，比特幣和金價一起走上，根本毫不在於有沒有實體存在。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金

（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股，歐

美市場的比特幣相關股份，以及港股及美股市場的科技股之財務權益。）

