《鍾之日記》美承諾續注資，港股高位收市

《鍾之日記》１２月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲局一致同意將聯邦基金目標利率維持在０至０﹒２５％不變，並承諾未來將繼續向金

融市場注入資金，以對抗衰退。此外，美國財政部發表最新一份外匯政策報告，中國繼續保留在

匯率操縱國的觀察名單之上，但卻將瑞士和越南列為匯率操縱國，並把印度、泰國和台灣列入觀

察名單。市場認為美國新增瑞士和越南為匯率操縱，是對國際貿易夥伴是又一次攻擊，可能會使

即將上任的總統拜登團隊面臨的問題複雜化。

香江魚缸今日高開１４８點，報２６６０８，但已是今早高位所在，一度倒跌６９點，低見

２６３９０，但人民幣走強，Ａ股止跌回升，港股亦由跌轉升，臨近尾市發力再上，在收市後競

價時段，以全日最高位收市。恆生指數收報２６６７８，升２１８點或升０﹒８２％，主板成交

１２８９﹒６２億元。

滬深股市今日低開高走，滬綜指在外資助力下明確轉升，午後愈升愈有，在券商板塊大幅抬

升下，滬綜指全日終錄得１﹒１３％升幅，是半個月來最大單日升幅，收報３４０４﹒８７點，

時隔一周後重返三千四。深成指全日升１﹒０１％。外資全日通過陸股通淨流入８０﹒５８億元

人民幣，兩市全日成交７９１７億人民幣，按日升１２﹒９％。



＊中芯人事風波未了，上交所介入股價彈＊



中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）人事風波未了。據報聯席ＣＥＯ梁孟松不滿

公司聘請昔日上級蔣尚義為集團副董事長，憤而離職。中芯昨日回應目前正積極與梁孟松核實其

真實辭任之意願，至今沒有更進一步的公布。事件更引來內地監管關注，上交所昨晚發布關於中

芯國際有關事項的監管工作函，涉及對象包括上市公司、董事、中介機構及其相關人員，但具體

監管內容沒有詳情細節。

中芯今日遭三家大行持續唱淡，Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ、麥格理維持中芯跑輸大市評級，目標

價分別維持１４﹒５及２０﹒５元，而匯證維持中芯減持評級，目標價維持１３﹒６元。

不過，今日晶片行業有利好消息，財政部等四部委發布關於促進集成電路產業和軟件產業高

質量發展企業所得稅政策的公告。其中，國家鼓勵的集成電路線寬小於２８納米（含），且經營

期在１５年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免徵企業所得稅。

中芯ＡＨ股價昨挫半成，今日反彈，全日漲３﹒７％，報２０﹒９５元。個別晶片股受惠國

策造好，華虹半導體（０１３４７）飆７﹒４％，ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）抽升

５％，中電華大科技（０００８５）亦漲４﹒４％。



＊多地停電保電力供應，或反映煤炭資源緊張＊



近日全國多地網民紛紛反映當地突然推出「限電」措施，有學生和打工仔慶幸停電期間可以

摸魚，但對於整個社會來說則造成了不少的麻煩，有公司和工廠無奈停工停產，有些地方甚至影

響市民日常生活，寒冷時節不能開暖氣，入夜後甚至連交通燈都要關掉，這種情況出現在

２０２０年的中國十分罕見。

湖南是電力供應最緊張的省份，長沙要求全市逾７０００家大工業和一般工商業企業須錯峰

生產、避峰讓電，還在多區連續多日拉閘限電，有人因寫字樓停電，須爬二三十層樓上班，且辦

公室內沒有暖氣，有人則表示鬧市餐廳因停電而沒法營業，停電甚至影響到住宅區，有當地居民

表示自己家住高層，老人因家中停電無法下樓，連外賣都不敢點。

至於浙江方面停電主要集中在工業區，當地多家工廠收到緊急通知，要求即日起至年底期間

停止生產，政府機關也要求在氣溫３度以下才可開暖氣。

據報目前內蒙古、江西也啟動了有序用電工作，至於陝西省表示，在保證省內供外送後，全

省電力供需平衡略顯偏緊。

內媒解讀指各地限電原因各有不同，例如浙江因收到大量聖誕節、新年的製造訂單，企業加

班加點生產對浙江供電造成巨大壓力。不過外界對這種說法不太買帳，市場聯想到近日煤價高企

，國內期市鄭煤主力合約價格一度刷新歷史新高，反映在煤礦整改及叫停澳洲煤炭進口的影響下

，動力煤出現緊缺境況。

Ａ股煤炭及電力板塊今日急漲，惟港股方面表現不活躍。神華（０１０８８）跌０﹒１％，

中煤能源（０１８９８）無升跌，兗煤（０１１７１）則跌１﹒３％；電力股同樣個別走，華潤

電力（００８３６）升２％，中國電力（０２３８０）升０﹒７％，華電國際（０１０７１）跌

０﹒５％。



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