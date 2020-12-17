《投資心得－潘鐵珊》偉仕佳杰加強產品組合，積極布局戰略新產品

《投資心得》偉仕佳杰（００８５６）截至今年六月三十日底為止的中期業績，集團收入錄

得約２８８﹒３億元人民幣，較去年同期比較下降４％。由於集團旗下產品及解決方案種類繁多

，加上需求有增無減，企業系統及雲計算錄得增長，令集團擁有人應佔淨利潤為４﹒２億元人民

幣，同比增７﹒５％。



＊在進軍教育領域人工智能＊



集團有多個亮點，包括開拓產品組合，積極布局戰略新產品，如成了啟迪智享「智教人工智

能實驗室」的中國區總分銷商，在教育領域進軍人工智能；亦成為了科大訊飛智能錄音筆的中國

區總分銷商，為其開拓ＡＩ市場。

此外，集團利用自身顯著的行業規模以及技術優勢、及多年累積的渠道優勢，推動雲計算行

業解決方案、大數據及信息技術服務等，亦獲得業界的高度認可。例如集團獲得去年中國信息技

術服務年會所頒發的優秀ＭＳＰ服務商大獎、中國卓越智能運維服務獎、ＩＴＳＳ優秀會員單位

等多個獎項。



＊現價買入上望８﹒５元＊



在策略上，集團一方面繼續在移動裝置及雲計算上發展業務。行業應用方面，集團目前擁有

自主研發的ＯＡ平台，遠程辦公功能完善，除「線上辦公」、「線上教育」外亦有愈來愈多不同

的場景。隨著５Ｇ、雲計算及大數據技術逐漸普及，對產品運行速度和存儲空間都有更高要求，

針對客戶此等需求將成集團未來的增長動力。此外，相信亦會在中國及東南亞等國家提升市場佔

有率，並增加更多增值服務，從而盈利水平繼續增長。可考慮於現價買入，上望８﹒５元，跌穿

５﹒７元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

