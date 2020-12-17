《財金樂道－陳樂怡》美股獨大將告一段落，中國消費板塊值博

《財金樂道》特朗普於總統任期結束之前的過渡期間，繼續向中國施壓。中資科技股繼續受

到反壟斷法所困擾，預期表現仍將疲弱。加上臨近年底，投資者入市意欲疲弱，港股通南向資金

流入放緩。此外，離疫苗普及仍有一段時間，在此期間冬天疫情仍持續惡化，投資者再次關注收

緊社交距離措施的影響。港股欠缺新的催化劑，資金只是集中在部分熱炒股，整體表現乏力，後

市有機會考驗２６０００點支持力度。



＊歐盟經濟長遠增長仍不明朗＊



歐盟和英國領導人決定延長原定上周日的最後談判期限。英國首相約翰遜發言人表示，英國

仍對與歐盟達成貿易協議抱有希望，但重申在漁業和公平競爭保障等關鍵問題上仍存在分歧。歐

盟首席談判代表巴尼耶亦指，與英國的分歧已縮減至上述兩個，認為仍有可能達成協議。而近期

媒體消息反映雙方在公平競爭議題上有所讓步。預期英歐最終能達成協議仍有一定機會，加之１

﹒８萬億歐元復甦方案獲通過，短期有利歐洲。然而，歐盟政治體制複雜，仍將是經濟長遠增長

的不明朗的因素。

疫苗持續有正面進展，再加上兩黨在美國財政剌激方案談判，態度轉趨積極，美股持續升勢

，主要指數均曾創新高。另一方面，資金流出國債市場，１０年期美國國債息率，曾經回升至接

近１厘，反映投資者的風險胃納上升。不過，美股第４季表現，仍稍遜於不少歐亞股市，主要或

與特朗普敗選，資金由美國分流至其他市場導致。預期美股獨大的市況將告一段落，投資者可增

加非美股的部署。



＊待１８００美元下收集黃金＊



踏入１１月，在市場風險偏好回升的情況下，全球黃金ＥＴＦ持倉下降１０７噸，為過去一

年以來的首次下降，同時是歷史上第二高的月度淨流出。即使包括１１月淨流出的影響，

２０２０年前１１個月全球黃金ＥＴＦ淨流入仍高達９１６噸，遠高於此前任何一年的年度紀錄

。資金由避險資產撤離的趨勢，或會為金價帶來短期壓力。然而，主要經濟體將增加財政支出，

寬鬆貨幣政策仍會持續，金價中線仍然向好。投資者宜等待金價調整至１８００美元以下，伺機

收集黃金資產。

政治局會議上罕有表明，要加強反壟斷和防止資本無序擴張。銀保監主席郭樹清表示，大型

科技公司往往利用數據壟斷優勢，阻礙公平競爭；少數科技公司在小額支付市場佔主導地位，關

注大而可能倒的風險。阿里巴巴（０９９８８）及閱文（００７７２）因未有依法申報收購，被

裁定違反反壟斷法，處以罰款。綜合以上官方言論及處罰事件，預料短期科技行業，特別是互聯

網行業，將面對明顯的監管風險。其中，阿里巴巴在電商以及支付業務具壟斷地位，受壓最大。



＊宜注意光伏股高位波動風險＊



中國１１月社會消費品零售總額為３９５１４億元（人民幣﹒下同），按年增長５％，增速

比１０月加快０﹒７個百分點，符合預期。其中，除汽車以外的消費品零售額３５４９７億元，

增長４﹒２％。由於中國經濟穩步復甦，加上政府加大力度鼓勵內需，消費板塊為２０２１年的

重點投資主題。短線而言，寒冬效應利好冬季服飾需求。國際品牌均看好大中華區第四季度銷售

表現，加上疫情促使品牌加快數碼化，線上銷售渠道增長強勁，建議關注Ｎｉｋｅ及

Ａｄｉｄａｓ經銷商滔博（０６１１０）。

國家主席習近平宣布，到２０３０年非化石能源佔一次能源消費比重將達到２５％左右，風

電、太陽能發電總裝機容量將達到１２億千瓦以上。光伏板塊整體表現強勁。惟板塊短期內累升

不少，個別盈利紀錄不穩的小型股亦有可觀回報，投資者宜注意高位波動風險。投資者另可關注

走勢相對落後，但同樣受惠國策支持的風電板塊，個股包括龍源電力（００９１６）、金風

（０２２０８）。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



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