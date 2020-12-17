《思前想後－郭思治》市勢先高後低，港股或進一步往下尋月內新低

《思前想後》大市於１０月份由５日之低位２３６７４點升至２３日之高位２４９７０點，

即月內之升幅為１２９６點，到１１月份，大市再由２日之低位２４２３２點升至２５日之高位

２７０４０點，即月內再上升２８０８點，經過連續兩個月急升後，由於累積之升幅已不少，技

術上確需稍作消化，故踏進１２月份，整個大市一直處急升後之高台整固中，由於買盤略見保守

，故在零碎沽壓主導下，市勢漸呈先高後低之形態，直到執筆一刻止計，１２月之大市暫是由７

日早市之高位２６８７０點跌至１５日早市之低位２６１２７點，即月內之波幅暫為７４３點，

由於波幅相對仍細，故假如先高後低之形態暫不變，大市可能會進一步往下尋月內之新低，但需

指出，即使市勢會進一步受壓，惟屬中期反彈後之正常消化及回吐而已。



＊大市回調幅度仍屬溫和＊



談到中期反彈，大市自９月２３日低位２３１２４點開始之上升，到１１月２５日高位

２７０４０點止計，經過逾８周之急升後，累積之升幅已達３９１６點，論幅度實不算少，故技

術上確需稍作消化，而自１１月２５日高位２７０４０點開始之回調，至１２月１５日低位

２６１２７點止計，在３周內，恆指共回調９１３點，相對升幅為３９１６點計，即大市只是回

調升幅之２３％，論幅度該屬溫和，而相對自２３１２４點起步計，目前大市仍身處較高處，即

技術上頗有緊扣高台而不肯下之感，或者，整個升潮仍有餘未盡，從走勢上看，只要買盤態度轉

趨主動，大市該可再重拾升軌，恆指一旦成功升越２７０４０點，其時之上望目標該為今年２月

１７日之高位２８０５５點，而整個大市亦可能已開始步入新一輪之中期升浪中。



＊臨近聖誕及新年，大市漸欠戰意＊



移動線方面之表現略見反覆，因目前恆指技術上已跌穿１０天線（約在２６４９５點左近）

及２０天線（約２６５３４點），且１０天線已稍跌穿２０天線，表示短期大市之表現確已進入

反覆不明之中，但所帶出的問題該不大，因只要恆指能續穩守於５０天線（約

２５５９９點）之上，即表示整個中期向好之形勢不變，況且５０天線（約２５５９９點）已於

上周四（１０日）成功升越２５０天線（約２６３７５點），表示整個大市技術上已開始步入中

期續步下移之趨勢，近期大市之成交金額持續偏疏，由於動力不配，故大市暫確欠一股欲上衝之

氣氛，加上聖誕及新年假已近，故受節日氣氛所影響，市內已漸欠戰意。

傳統而言，１２月份均有基金之粉飾廚窗活動，目的當然是優化年度之投資組合，以取得較

佳之表現，故在本月底前，大市存在之變數仍大，但較明快之步伐，可能需待明年初才見到。《

香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

