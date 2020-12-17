《輪證高清－孫明哲》了解窩輪特性及引伸波幅風險（三）

《輪證高清》上一期文章介紹了引伸波幅這個影響窩輪價格的重要數據，引伸波幅越高，輪

價便會越高。窩輪的引伸波幅會受正股預期波幅、上市期權引伸波幅等等因素影響，當波幅上升

，投資者可能會發現輪價變動較預期理想，但當波幅回落，輪價便可能不跟預期走。當然大部分

投資者都希望輪價是較跟隨正股的變動，其他因素的影響盡量輕微，所以就要注意另一個數據，

就是引伸波幅敏感度，即是輪價究竟多受引伸波幅變化的影響。

引伸波幅敏感度（「Ｖｅｇａ」值）就是當引伸波幅變動一個波幅點，輪價會變動多少，這

會用輪價的實質變動或百分比來表達，投資者就可在預估窩輪變動時多一個參考，這個數據亦可

在發行商網站上找到得到。例如引伸波幅敏感度是８％的窩輪，當引伸波幅變動１個波幅點，其

輪價理論上會變動８％。引伸波幅敏感度越高，輪價就會越易受波幅變動影響，因此投資者應該

選擇敏感度較低的產品，就算在波幅變動時輪價都會相對較貼近正股走勢。

在比較引伸波幅敏感度時，投資者應該以相同相關資產，條款相近的產品作出比較，因為不

同條款的產品會有不同的引伸波幅，即使是同一相關資產，價內證及價外證的引伸波幅也有不同

，基數不同所以不能直接比較。

一般來說，長期、價內證的引伸波幅敏感度會較低，短期、價外的引伸波幅敏感度會較高，

這並不是說投資者就要只留意長期價內證以減低波幅變化影響，正如本系列第一篇文章有提到，

這類長期價內證的面值較高，槓桿較低，未必是最合適的選擇。下一篇文章將會綜合這系列文章

提到的窩輪特性，總結出在選擇產品時要留意的事項，從而找出槓桿合適、而且較跟正股走，對

其他因素影響較輕微的產品。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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