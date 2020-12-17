《陸言堂－陳永陸》德琪醫藥（０６９９６）創新藥商業化能力強

《陸言堂》港股似乎進入一個整固的時期，可能波幅由２６０００至２７０００點，收窄至

２６２００至２６８００點，新舊經濟股輪流炒賣，令恆指難有突破，相信要到２０２１年，港

股才會有新一輪的升勢出現。



相對而言，近日一些新股或半新股的表現，卻相對大市為佳，而且不少有不錯的走勢，雖然

不少投資者質疑新股的估值過高，令部分新股有一定的壓力，但同時值得留意的是部分半新股，

卻有不少基金大手吸納，其中上月登陸港股的德琪醫藥（０６９９６）正是其之一。



專注於同類首創或同類唯一創新藥研製的德琪醫藥，上市後接連獲得國際知名長線基金富達

（ＦＭＲ）在場內大手增持，其中ＦＭＲ在過去兩周合共增持６４７萬股，平均價每股１８﹒９

港元，最新持股比例已升至９﹒１７％，不過要留意的是德琪醫藥現時的價格仍然比ＦＭＲ入市

價為低，所以現時其實是一個不錯的買入時機，作長線持有。



或者有不少投資者會將德琪醫藥與另一隻三年升價六倍的再鼎醫藥（０９６８８）做比較，

主要因為兩者同樣具有非常強大的創新藥臨床管理及市場規劃能力。兩家公司目前均以

Ｌｉｃｅｎｓｅｄ－ｉｎ在研創新藥為主，因此具有前瞻性視野和豐富管理執行力的團隊至關重

要，可保障公司旗下新藥迅速商業化，搶佔市場的領導地位。綜合分析後，由創新藥科班出身的

梅建明博士所帶領的德琪醫藥，將更具卓越的可持續發展能力。



＊德琪可步再鼎後塵？＊



要成為倍升股，公司持續創造價值的能力需要得到肯定。德琪醫藥在短短三年內通過

Ｌｉｃｅｎｓｅ－ｉｎ及自研快速建立起１２個產品管線，包括一款臨近商業化的產品

ＡＴＧ－０１０（Ｓｅｌｉｎｅｘｏｒ）。事實上，在德琪醫藥２年前果斷引進項目的時候，

Ｓｅｌｉｎｅｘｏｒ在美國還沒有獲批，但短短兩年間已有兩個適應症獲得美國ＦＤＡ批准，還

是在德琪團隊熟悉的血液腫瘤領域，說明公司拿項目還是有獨到之處。



而且德琪醫藥在ＩＰＯ融資後，由於手頭資金十分充裕，所以相信將可繼續引進外國創新的

療法，且在中國及亞太地區因應病人差異化及未滿足的醫療需求為病人提供更佳的療法，也為股

東創造更大的價值。另外，於上市不足一個月內，德琪醫藥便接連公布多個重要藥物臨床進展，

包括多個適應症在中國的Ｉ╱ＩＩ╱ＩＩＩ期臨床試驗批准或受理，與此同時，德琪醫藥已就

Ｓｅｌｉｎｅｘｏｒ在亞太多個市場包括澳洲、新加坡及香港等遞交了治療復發難治性多發性骨

髓瘤及復發難治性彌漫性大Ｂ細胞淋巴瘤的新藥上市申請。隨著公司在研管線藥物的臨床試驗數

據持續發布及商業化進程更新，相信會成為推動未來盈利及股價的重要動力。



其領導了多款抗腫瘤藥物的臨床開發並推動多款重磅藥物進入全球市場，包括全另外，公司

創始人梅博士領導了多款抗腫瘤藥物的臨床開發，並推動多款重磅藥物進入全球市場，包括全球

暢銷腫瘤藥物瑞復美Ｒ、ＰＯＭＡＬＹＳＴＲ以及用於治療急性髓性白血病的首創新藥

ＩＤＨＩＦＡＲ。因此，市場對梅博士持續開發並商業化重磅新藥的能力無容置疑。



過去三年，再鼎醫藥從納斯達克上市至今年港股第二上市，股價已升約６倍，相信德琪醫藥

亦可步其後塵，創造神話。《獨立股評人 陳永陸》

