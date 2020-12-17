《豪匯有期－陳健豪》美匯指數有弱勢反彈

《豪匯有期》臨近年尾，市場已經有點歲晚收爐的感覺，投資市場基本上塵埃落定，是時候
開始部署明年走勢。執筆時未知道聯儲局議息會結果，不過美匯指數仍在年內低位９０﹒４徘徊
，今年內主題仍然是英國脫歐、美國開始接種疫苗後有否副作用及各國接種疫苗的比例等主題。
至於本周行情相信是等待聯儲局議息結果，預期將買更多長債後才象徵性反彈一下，９月份前低
位９１﹒７仍是目前反彈阻力，每次美元反彈去吸納外幣似乎仍是明年策略。美匯指數若以３月
份高位１０３計，按年下跌１２％，不過若以開盤價在９６水平起計，要是以目前９０水平收盤
，按年只下跌６％。２０１８年首季支持區８８－９０水平仍然有甚大支持，不宜再高追一眾外
幣，反而若待美元略作反彈重新吸納比較好，其中歐元兌美元在上周歐洲央行議息後只略作調整
又升至１﹒２２創下今年新高，不過歐洲疫情仍然嚴重，德國繼實施了６星期的封鎖令後，執筆
時起開始大規模收緊對公共生活的限制，並實施硬性封鎖令，直至明年１月１０日，加上央行官
員數月前多次歐元在１﹒２０水平時已提示不想歐元升勢過急，因此認為歐元在升值超過８％難
有大升空間，預期阻力在１﹒２２５０－１﹒２３００水平，建議可以待歐元調整至
１﹒１９５０－１﹒２０１０支持區才重新吸納。
美國聯邦政府的撥款將於本周五（１８日）到期，市場已預視一旦國會仍未能通過新一年的
全年財政預算案，政府又要局部停擺。而美國民主共和兩黨為了讓新紓困方案更容易在國會闖關
，又再頻頻見面，眾議院議長佩洛西邀請其他三名兩黨國會領袖於昨日（１６日）開會，除了金
額愈來愈細，亦把總值９０８０億美元紓困計劃分開兩部分處理，連股神巴菲特都開口促請延長
針對中小企的薪資貸款保護計劃（ＰＰＰ），市場相信在政府關門前的最後關頭，拖拉近半年後
應該會有共識。要是這樣，聯儲局便不用急於推出激進的貨幣政策，有利美元在年底進行技術反
彈。
總括而言，自金融海嘯後一眾外幣持續下跌，直至２０２０年一眾外幣藉疫情在３月一度跌
至多年低位後近乎以全年最高位收市，只要守住今年開盤價收市，技術上仍然以一條長長下影線
的陽燭收市，技術上有利一眾外幣明年進一步上升。例如澳元兌美元不宜再憧憬能跌至０﹒７０
水平下方，反而在０﹒７２－０﹒７３水平已可以慢慢收集，而紐元亦持續強勢，不過自升破
０﹒６５－０﹒６８後，似乎短線升至０﹒７１－０﹒７２之間已短線足夠，建議待調整至
０﹒６９５０下方才重新吸納。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》
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