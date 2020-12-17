《日入而息》政府第四輪抗疫基金涉６４億，失業率回落至６﹒３％

《今天重點》﹡張建宗稱第四輪抗疫基金６４億，援助受疫情重創行業；政府第四輪抗疫基

金注資６４億元，提１９項措施

﹡本港最新失業率降至６﹒３％勝預期，惟料短期壓力重現；上月失業綜援個

案升至１﹒９１萬宗，按年增約５４％

﹡金管局：疫情及美國政策方向續影響環球金融市場；匯豐維持最優惠利率５

厘不變

﹡綠色和可持續金融跨機構督導小組：發展香港為大灣區綠色金融中心；余偉

文稱已與人行成立工作小組研究開通南向債券通

﹡總商會料今年本港ＧＤＰ收縮６％，明年增長３﹒５％；總商會梁兆基稱保

就業計劃結束，料企業新年前裁員

﹡董建華稱香港能再創黃金時代，寄語年青人融入大灣區；全球變局異常複雜

，望各國博弈回歸理性



《即日市況》﹡資金回流科技股，港股以全日最高位收市，升２１８點收２６６７８



《深滬股市》﹡外資湧入券商衝刺，滬指收漲１﹒１％一周後返三千四



《美元匯價》﹡美匯續考驗９０水平，小注買入歐元；歐元最新報１﹒２２３４╱３７，日

圓最新報１０３﹒０４╱０６



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）下月起每月指定一個周日暫停旺角東至紅磡站服務

﹡匯豐協助境外投資者首次通過ＲＱＦＩＩ認購私募產品；匯豐用戶可以

ＰａｙＭｅ支付順豐香港收派服務；匯豐環球投資料明年中港企業盈利增最

多兩成，短期港股或跑贏Ａ股

﹡ＳＤＭ Ｇｒｏｕｐ（０８３６３）收購大灣區創新教育服務公司童莘教育

﹡中國綠寶（０６１８３）清盤呈請案押後至明年２月１０日

﹡國泰航空（００２９３）提醒市民提防騙取個人資料的虛假電郵

﹡創新電子（０８３４６）私有化計劃撤銷上市地位獲股東大會通過

﹡新世界（０００１７）長沙灣甲級商廈一周累沽７４伙套現逾１３億

﹡保德國際發展（００３７２）附屬於毛里裘斯取得投資銀行牌照

﹡亞太絲路投資（００７６７）委任閆立為主席，曹眾為執行董事

﹡港交所（００３８８）首９個月業績交投創新高，明年續推進三年戰略規劃

；港交所旗下香港結算推新服務，利便投資者提交提請事項

﹡添利（０００９３）將財政年度結算日３月３１日更改為１２月３１日

﹡復宏漢霖（０２６９６）治療類風濕關節炎創新藥上市註冊申請獲國家藥監

局受理

﹡包浩斯國際（００４８３）將關閉非香港及澳門業務分部所有實體零售店舖



《國企紅籌》﹡新華保險（０１３３６）明年初產品預售超預期，料年底第三方資金規模達

４０００億

﹡深圳控股（００６０４）１１月份合同銷售額按年跌８３﹒７％

﹡中航科工（０２３５７）公擬向中國證券金融出借７９萬股中航光電股份

﹡中國中治（０１６１８）附屬出售應收帳款涉資不逾２８﹒７３億元人民幣



《神州民企》﹡中教控股（００８３９）附屬３﹒６億元增持西安鐵道學院權益



《中國要聞》﹡證券時報頭版評論：ＡＨ停牌機制應盡快同頻共振

﹡商務部銀保監發文：重點外企適用再貸款再貼現支持

﹡三大電信運營商開始規模化部署「５Ｇ消息」

﹡商務部表示中歐第３５輪投資協定談判取得重要進展；汽車消費需求續擴，

新能源車１１月銷量倍增；進一步提升開放型經濟水平，擴大市場開放

﹡三機構發起長三角示範區綠色金融支持碳中和行動倡議

﹡上海生物醫藥、文化產業兩大市級基金啟動

﹡中誠信預計明年中國經濟增速８﹒１％左右

﹡中國遊戲產業年會表示今年移動遊戲銷售收入增近三成三

﹡煤資源短缺全國多地停電保供應，工廠停工居民挨凍

﹡中行啟動系列人事變動，「原油寶」事件或為動因之一

﹡財政部等四部委調整集成電路和軟件產業所得稅政策

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；人行下周三在香港發行

１００億人幣６個月期央票；１１月債券市場發行各類債券４﹒７萬億人幣

﹡ＭＳＣＩ表示客戶料拜登暫不改變限制投資中資企新規定

﹡美國譴責中國不遵守協議缺席軍方會議；美軍抨擊中國未出席軍事雙邊會，

中方斥指責不負責任

﹡萊特希澤表示歐美飛機補貼協議應包括針對中國條款

﹡澳洲就中國徵收大麥關稅向世貿提訴訟，商務部稱遺憾

﹡瑞幸咖啡將付１﹒８億美元，就會計造假指控達成和解

﹡瑞典法院允許恢復５Ｇ頻譜拍賣，華為可提法律挑戰

﹡德國批准國安資訊草案，華為有條件允許５Ｇ網絡建設

﹡中誠信表示城投信仰仍舊可期，但能否維持剛兌存疑；今年信用債違約率約

０﹒７％較去年回落；中誠信預計明年上半年信用風險會進一步爆發

﹡內地１３９隻債券違約規模創近年新高，高評級佔比升

﹡永煤拖累全省無一實體企業發債，豫企明年千億債到期

﹡李軍稱支持長三角示範區申建國家綠色金融改革創新區

﹡上海嘉定綜合保稅區揭牌，將布局汽車、物聯網等領域

﹡年度企業債券信用評級評價：中誠信連續五年得分第一

﹡馬雲再碰壁，昆明上周叫停湖畔大學雲南分校規劃

﹡計算機病毒應急處理中心監測發現１７款違法移動應用

﹡沃爾瑪涉巨額訴訟，遭深圳法院判賠近５０００萬元人民幣

﹡東方資產發行１００億元在岸永續債，內地ＡＭＣ首單

﹡發改委表示明起汽柴油價每噸上調１５５和１５０元人幣

﹡乘聯會表示１２月預計狹義乘用車零售量同比增７﹒９％

﹡長三角金融產業園成立，聚百家頭部基金規模破千億元



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１４２５８點



《其他消息》﹡正義聯盟創辦人李偲嫣離世，個案交由死因裁判官跟進

﹡董建華稱香港能再創黃金時代，寄語年青人融入大灣區；全球變局異常複雜

，望各國博弈回歸理性

﹡金管局１００億人幣日間回購流動性額度用近七成

﹡綠色和可持續金融跨機構督導小組：發展香港為大灣區綠色金融中心

﹡本港最新失業率降至６﹒３％勝預期，惟料短期壓力重現；上月失業綜援個

案升至１﹒９１萬宗，按年增約５４％

﹡本港１０月商品出口貨量按年下跌０﹒１％

﹡今年房屋落成量只達目標６成，中原籲平衡公私營比例

﹡余偉文稱已與人行成立工作小組研究開通南向債券通

﹡總商會料今年本港ＧＤＰ收縮６％，明年增長３﹒５％；總商會梁兆基稱保

就業計劃結束，料企業新年前裁員

﹡山頂文輝道豪宅地明截標，美聯料估值約１０４億元

﹡中原按揭料今年新取用按揭額跌１４％，明年收復失地；中原按揭料明年按

息續低，介乎１﹒４％至１﹒７％；中原料通關後投資者重臨，樓價首季有

望反彈２－３％

﹡深股通額度全日用５０﹒５億元；滬股通額度全日用５７﹒７億元，陸股通

淨流入近８１億

﹡山頂文輝道住宅地明截標，華坊料估值最多１０９億元



《新冠肺炎》﹡張竹君稱本港新增９６宗確診個案，２６宗源頭不明

﹡法國總統馬克龍病毒檢測結果呈陽性

﹡美國當地周三單日確診及死亡病例均創新高

﹡世衛表示專家團下月初赴華調查病毒起源，中方歡迎訪問

﹡申訴專員表示ＣＳＩ口罩無大量流出市面，部分屬過期貨

﹡何栢良稱當局應盡早公布確診患者大廈資料讓市民預防

﹡屋宇署測量師初步確診，太古灣道收發處櫃枱下午關閉

﹡美心集團西餅廠兩名員工確診，不涉公司生產線

﹡海關總署表示暫停阿根廷１家水產品企業進口申報１周

﹡歌舞群組８０歲老翁離世，累計死亡人數增至１２４人

﹡立法會議員梁志祥建議政府向接種疫苗市民派發５０００元

﹡復星表示疫苗第三期臨床研究已刊登於新英倫醫學期刊

﹡衛健委官員表示正做好新冠病毒疫苗大規模生產準備

﹡醫院藥劑師學會表示新冠疫苗計劃可參考外國設賠償基金

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