《新股掛牌》ＶＥＳＹＮＣ（２１４８）首掛較招股價高逾８８％

《經濟通通訊社１８日專訊》ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）今日首掛，開報１０﹒４元，較

招股價５﹒５２元高出８８﹒４１％，以每手１０００股計，不計手續費，每手賺４８８０元。

該股公開發售獲超額認購５３７倍，一手中籤率１﹒５４％。（ｅｄ）

