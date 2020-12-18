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18/12/2020 09:20

《新股掛牌》ＶＥＳＹＮＣ（２１４８）首掛較招股價高逾８８％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）今日首掛，開報１０﹒４元，較
招股價５﹒５２元高出８８﹒４１％，以每手１０００股計，不計手續費，每手賺４８８０元。
　　該股公開發售獲超額認購５３７倍，一手中籤率１﹒５４％。（ｅｄ）

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