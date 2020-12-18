《華爾街內望》憧憬新刺激方案，美股齊創新高，道指漲１４８點

《經濟通通訊社１８日專訊》市場對新一輪刺激方案出台態度樂觀，並暫時忽略疫情帶來的

經濟壓力，美股三大股指周四（１７日）齊創新高。

道指漲１４８點或０﹒４９％，收報３０３０３點，最高見３０３２３點。標指漲２１點或

０﹒５８％，收報３７２２點，最高見３７２５點。

納指連續第三天刷新收市新高，收升０﹒８４％或１０６點，報１２７６４點，最高見

１２７６５點。羅素２０００指數漲近１﹒３％或２５點，報１９７８點。

新冠肺炎疫情造成近３０﹒９萬美國人死亡，數千萬人失業，而共和民主兩黨就新一輪援助

方案達成共識的可能性越來越大。

最新數據顯示美國上周初次申請失業救濟金人數意外增加，市場樂觀認為支持經濟的新措施

反而急需通過。另外日前數據顯示美國上月零售銷售降幅超預期，消費者支出依然受限。

板塊方面，標普地產股、原材料股、保健股均攀升超過１％。疫苗生產這Ｍｏｄｅｒｎａ等

待美國批准疫苗使用，收漲５％。

Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ挫近１％，美國３８個州及地區提起反壟斷訴訟，指

控公司試圖擴大其搜索壟斷地位，控制智能音箱、電視和汽車應用市場。

Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ跳升６﹒９％，公司上調年度銷售預期，季度收同勝預期，主要因為長

期在家工作推動數碼、雲計算、安全服務的增長。

十年期國債收益率漲１﹒３個基點至０﹒９３３％。三十年期國債收益率升１﹒６個基點，

報１﹒６８％。（ａｌ）

