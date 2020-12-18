《匯市走勢》新刺激方案憧憬提振風險意願，美元跌至逾兩年半最低

《經濟通通訊社１８日專訊》市場憧憬美國國會就刺激方案細節達成共識，美元兌主要貨幣

周四（１７日）跌至逾兩年半最低，比特幣則再創新高。

美元指數跌０﹒５％，報８９﹒７９５，最低見８９﹒７２３。歐元兌美元漲０﹒５２％至

１﹒２２６６美元，創２０１８年４月以來最高。美元兌瑞郎跌０﹒０５％至０﹒８８４４瑞郎

。

英鎊兌美元漲０﹒５％，報１﹒３５７８美元，曾高見１﹒３６２５美元，創２０１８年

５月以來最高，市場憧憬歐盟和英國將達成脫歐貿易協議，不過早前英國首相約翰遜對達成協議

的可能性表示懷疑，而英國內閣辦公室部長高文浩亦表示，與歐盟達成一項貿易協議的可能性不

足一半，

許多投資者將注意力放在比特幣上，比特幣收漲５％至２２４１４美元，曾高見２３７７７

美元，年內漲幅超過２﹒２倍。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，９０００億美元新援助法案最終細節的談判可能會持

續到周末，而另一項臨時支出法案的立法工作迫在眉睫。

美國準備運送５９０萬劑疫苗之際，當地錄得最高單日死亡病例，並高達３５８０宗，而聯

儲局日前已表明將繼續向金融市場注入資金，直至經濟實現穩定復甦為止。

英國央行最新表明將維持刺激措施不變，而如果兩周後英國無協議脫歐，將準備容忍通脹飆

升。（ａｌ）



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