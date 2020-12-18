《匯市走勢》新刺激方案憧憬提振風險意願，美元跌至逾兩年半最低

《經濟通通訊社１８日專訊》市場憧憬美國國會就刺激方案細節達成共識，美元兌主要貨幣
周四（１７日）跌至逾兩年半最低，比特幣則再創新高。
美元指數跌０﹒５％，報８９﹒７９５，最低見８９﹒７２３。歐元兌美元漲０﹒５２％至
１﹒２２６６美元，創２０１８年４月以來最高。美元兌瑞郎跌０﹒０５％至０﹒８８４４瑞郎
。
英鎊兌美元漲０﹒５％，報１﹒３５７８美元，曾高見１﹒３６２５美元，創２０１８年
５月以來最高，市場憧憬歐盟和英國將達成脫歐貿易協議，不過早前英國首相約翰遜對達成協議
的可能性表示懷疑，而英國內閣辦公室部長高文浩亦表示，與歐盟達成一項貿易協議的可能性不
足一半，
許多投資者將注意力放在比特幣上，比特幣收漲５％至２２４１４美元，曾高見２３７７７
美元，年內漲幅超過２﹒２倍。
美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，９０００億美元新援助法案最終細節的談判可能會持
續到周末，而另一項臨時支出法案的立法工作迫在眉睫。
美國準備運送５９０萬劑疫苗之際，當地錄得最高單日死亡病例，並高達３５８０宗，而聯
儲局日前已表明將繼續向金融市場注入資金，直至經濟實現穩定復甦為止。
英國央行最新表明將維持刺激措施不變，而如果兩周後英國無協議脫歐，將準備容忍通脹飆
升。（ａｌ）
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇