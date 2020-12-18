  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/12/2020 07:50

《匯市走勢》新刺激方案憧憬提振風險意願，美元跌至逾兩年半最低

　　《經濟通通訊社１８日專訊》市場憧憬美國國會就刺激方案細節達成共識，美元兌主要貨幣
周四（１７日）跌至逾兩年半最低，比特幣則再創新高。
　　美元指數跌０﹒５％，報８９﹒７９５，最低見８９﹒７２３。歐元兌美元漲０﹒５２％至
１﹒２２６６美元，創２０１８年４月以來最高。美元兌瑞郎跌０﹒０５％至０﹒８８４４瑞郎

　　英鎊兌美元漲０﹒５％，報１﹒３５７８美元，曾高見１﹒３６２５美元，創２０１８年
５月以來最高，市場憧憬歐盟和英國將達成脫歐貿易協議，不過早前英國首相約翰遜對達成協議
的可能性表示懷疑，而英國內閣辦公室部長高文浩亦表示，與歐盟達成一項貿易協議的可能性不
足一半，
　　許多投資者將注意力放在比特幣上，比特幣收漲５％至２２４１４美元，曾高見２３７７７
美元，年內漲幅超過２﹒２倍。
　　美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，９０００億美元新援助法案最終細節的談判可能會持
續到周末，而另一項臨時支出法案的立法工作迫在眉睫。
　　美國準備運送５９０萬劑疫苗之際，當地錄得最高單日死亡病例，並高達３５８０宗，而聯
儲局日前已表明將繼續向金融市場注入資金，直至經濟實現穩定復甦為止。
　　英國央行最新表明將維持刺激措施不變，而如果兩周後英國無協議脫歐，將準備容忍通脹飆
升。（ａｌ）

【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/12/2020
《神州經脈》中國準備疫苗大規模生產　外資助力滬綜指重返三千四
香港政情17/12/2020
【香港政情】董建華：香港能再創黃金時代　寄語年青人融入大灣區
財經熱話17/12/2020
【大國博弈】董建華：全球變局異常複雜　望各國博弈回歸理性
FOCUS17/12/2020
【FOCUS】聯儲鴿鷹難辨 投資自己執生
開市Good Morning17/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：信義光能近13元宜吸納
財經熱話17/12/2020
【全球放水】聯儲局維持利率及購債計劃不變　上調經濟增長預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>