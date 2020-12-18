  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/12/2020 08:20

《盤前攻略》美「四巫日」道期波動，港股料受制２６８００後回吐

　　《經濟通通訊社１８日專訊》有消息指美國國會及其官員正研究一項９０００億美元的新冠
疫情救助計劃細節，並於近期內發表，白宮發言人對於達成協議表示樂觀，消息刺激美股三大指
數創下收視新高，其中消費股表現造好，強生升２﹒６４％，為表現最佳之道指成分股，家得寶
升１﹒６２％，Ｎｉｋｅ升１﹒５６％；另外，加拿大運輸部於昨日（１７日）宣佈批准波音７
３７ＭＡＸ的設計變更，這是該飛機在禁飛近兩年之後重返該國領空的第一步，惟波音股價低收
２﹒０５％。最終道指收報３０３０３點，升１４８點或０﹒４９％；納指收報１２７６４點，
升１０６點或０﹒８４％；標指收報３７２２點，升２１點或０﹒５８％。

＊夜期跌７５點，ＡＤＲ輕微下挫＊
　
　　港股夜期收報２６６２３點，跌７５點，低水５５點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌７０點收２６６０８點。預託證券輕微下挫，騰訊升０﹒１０％，折
合港元報５８３﹒６０元。匯控跌０﹒７６％，折合港元報４１﹒３８元。中移動跌０﹒５８％
，折合港元報４３﹒８９元。友邦升０﹒０９％，折合港元報９１﹒０３元。長和跌０﹒５５％
，折合港元報５３﹒８０元。中行跌０﹒３２％，折合港元報２﹒６０元。國壽跌０﹒０８％，
折合港元報１７﹒０９元。中海油跌１﹒４０％，折合港元報６﹒９８元；中石化升０﹒４７％
，折合港元報３﹒４６元。阿里巴巴跌０﹒６８％，折合港元報２５６﹒２５元。小米跌０﹒２
５％，折合港元報２９﹒２３元。美團跌０﹒６２％，折合港元報２８３﹒２４元。

＊港股炒即市好機會＊

　　隔晚美股三大指數破頂，反映美股對於刺激方案有正面回應，惟夜期及ＡＤＲ未有跟隨美股
反彈，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２６６２９點，跌２４點或０﹒０９％。今
日為美股「四巫日」，預計美股走勢波動，特別是道指期貨亞洲時段，可能會牽動到港股波動情
緒，對於炒即市的投資者可能是一個好機會，港股有機會先衝高至２６８００點後回吐，預計２
６４００點有一定支持，惟今日炒即市風險相當高；如想炒短中線的投資者，則可考慮近期熱捧
的科指股，今日有機會高開低走，屆時可能是良好的撈貨機會。（ｕｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/12/2020
《神州經脈》中國準備疫苗大規模生產　外資助力滬綜指重返三千四
香港政情17/12/2020
【香港政情】董建華：香港能再創黃金時代　寄語年青人融入大灣區
財經熱話17/12/2020
【大國博弈】董建華：全球變局異常複雜　望各國博弈回歸理性
FOCUS17/12/2020
【FOCUS】聯儲鴿鷹難辨 投資自己執生
開市Good Morning17/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：信義光能近13元宜吸納
財經熱話17/12/2020
【全球放水】聯儲局維持利率及購債計劃不變　上調經濟增長預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>