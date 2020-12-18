《盤前攻略》美「四巫日」道期波動，港股料受制２６８００後回吐

《經濟通通訊社１８日專訊》有消息指美國國會及其官員正研究一項９０００億美元的新冠

疫情救助計劃細節，並於近期內發表，白宮發言人對於達成協議表示樂觀，消息刺激美股三大指

數創下收視新高，其中消費股表現造好，強生升２﹒６４％，為表現最佳之道指成分股，家得寶

升１﹒６２％，Ｎｉｋｅ升１﹒５６％；另外，加拿大運輸部於昨日（１７日）宣佈批准波音７

３７ＭＡＸ的設計變更，這是該飛機在禁飛近兩年之後重返該國領空的第一步，惟波音股價低收

２﹒０５％。最終道指收報３０３０３點，升１４８點或０﹒４９％；納指收報１２７６４點，

升１０６點或０﹒８４％；標指收報３７２２點，升２１點或０﹒５８％。



＊夜期跌７５點，ＡＤＲ輕微下挫＊



港股夜期收報２６６２３點，跌７５點，低水５５點。

港股ＡＤＲ比例指數跌７０點收２６６０８點。預託證券輕微下挫，騰訊升０﹒１０％，折

合港元報５８３﹒６０元。匯控跌０﹒７６％，折合港元報４１﹒３８元。中移動跌０﹒５８％

，折合港元報４３﹒８９元。友邦升０﹒０９％，折合港元報９１﹒０３元。長和跌０﹒５５％

，折合港元報５３﹒８０元。中行跌０﹒３２％，折合港元報２﹒６０元。國壽跌０﹒０８％，

折合港元報１７﹒０９元。中海油跌１﹒４０％，折合港元報６﹒９８元；中石化升０﹒４７％

，折合港元報３﹒４６元。阿里巴巴跌０﹒６８％，折合港元報２５６﹒２５元。小米跌０﹒２

５％，折合港元報２９﹒２３元。美團跌０﹒６２％，折合港元報２８３﹒２４元。



＊港股炒即市好機會＊



隔晚美股三大指數破頂，反映美股對於刺激方案有正面回應，惟夜期及ＡＤＲ未有跟隨美股

反彈，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２６６２９點，跌２４點或０﹒０９％。今

日為美股「四巫日」，預計美股走勢波動，特別是道指期貨亞洲時段，可能會牽動到港股波動情

緒，對於炒即市的投資者可能是一個好機會，港股有機會先衝高至２６８００點後回吐，預計２

６４００點有一定支持，惟今日炒即市風險相當高；如想炒短中線的投資者，則可考慮近期熱捧

的科指股，今日有機會高開低走，屆時可能是良好的撈貨機會。（ｕｌ）

