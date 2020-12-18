《窩輪匯智－劉嘉輝》新經濟股走向個別，納指升幅擴大

《窩輪匯智》即將踏入長假期，又是時候總結一下今季市況表現。截至１２月１８日，恆指

第四季出現強勢反彈，升幅近１３％，一度突破兩萬七關口後於兩萬六水平橫行整固。

藍籌股當中，吉利（００１７５）、小米（０１８１０）兩股升幅最勁，分別升５０％及

４０％，同時間藥明（０２２６９）亦有３８％升幅，其次有包括手機股舜宇（０２３８２）、

體育股安踏（０２０２０）等。表現較差則包括石藥（０１０９３）、潤地（０１１０９）、聯

通（００７６２）等，跌幅１６％、１０％及１０％。放眼美股，納指１００指數繼續破頂創新

高，按季度升１２％，當中強勢股單是摩德納及拼多多，升幅便超過１倍。

面對內弱外強的市況，香港股民其實亦可考慮透過利用美國指數權證去捕捉當地的投資機會

。以道指為例，傳統上不少投資者會一般用作評估整體宏觀經濟表現，指數涵蓋運輸和公用事業

以外的所有行業，包括蘋果、波音、可口可樂、強生、微軟、輝端、保潔、美國運通、麥當勞等

３０隻股份。而納指１００方面，則包括在納斯達克股票市場上市的１００隻最大型本地及國際

非金融類證券，當中因為以科技股佔比較多，所以又被稱為科技股指數。

在長假期前，持有年期較短窩輪的投資者，可考慮換馬至一些年期較長的產品，有助減少來

自時間值及引伸波幅這兩大風險的敏感性。其實除了假期會令輪證暫停交易，公司的停板事件亦

會有機會令相關輪證暫停買賣。相比起以孖展作槓桿式部署正股，窩輪最大損失為投放的本金，

並不會被追收孖展要求補倉，而到期時若仍未復牌，發行人將視乎個別情況，有可能根據條款及

細則，估計釐定收市價去進行結算。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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