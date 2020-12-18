《缸邊隨筆－石鏡泉》為美聯儲局埋年結

《缸邊隨筆》美聯儲局在２０２０年幹了些甚麼？「金十數據」做了個圖說，十分值得嚴肅
的投資者剪存。
筆者則以四圖為美聯儲局作年結。《資深投資者 石鏡泉》
（各圖可於網頁ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅ
ｓｔｙｌｅ╱ｗｅａｌｔｈ╱ｃｋａｓｈｅｋ╱６９５７８瀏覽）
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
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