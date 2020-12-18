《專家之言－張穎群》明年投資重點仍是股票市場，回報最高

《專家之言》美國國會兩黨議員就早前提出超過９０００億美元的解困措施方案，似見可達

成協議，更準備在周五（１８日）通過。消息刺激美股三大指數曾升至近高位，但僅接近高位，

未見有突破新高。聯儲局開始議息會議，周四（１７日）凌晨公布結果。市場聚焦主席在會後的

言論，會否再加大放水。因為局方多次表示，必須推出更多刺激經濟的財政措施。但方案始終未

能在國會通過。由於之前已表明短期減息無望，因此也不預期息率會變動。但仍重點關注會否在

量化寬鬆的政策上，再加大購買債券規模。雖然利率持續在零附近，但局方也言明不希望有負利

率的出現。而近日的１０年期國債息率已急彈，對企業發債成本增加，似乎不利於經濟增長。格

局更覺有進退兩難。同時會否再加大購買債券規模。仍以短期債券為主，抑或是改變策略，轉增

加購買長期債券。因近日在債券市場內，１０年及３０年期息率分別升上１﹒１５厘及１﹒３５

厘水平。３０年期升幅更超過５成。

美國股市已差不多終結２０２０年。全球的疫情問題，正正拖累經濟增長，已成過去。準備

踏入２０２１年，可以如何部署？各國央行的大額寬鬆貨幣政策，拖累息率持續在低位。更有部

分國家要實施負利率政策。唯有股票市場，如美股的三大指數，也可以日創新高。首先留意疫苗

如能全球通用，疫情自可完結。再留意企業能否恢復正常，再帶動經濟向上。因此，明年仍然是

要重點投資在股票市場上，相信也是回報最高的投資。



＊經濟增長步伐勝預期，寄望明年更上一層樓＊



內地統計局公布１１月份工業增加值比上增長７％，符預期，更創出近３個月最大增幅。固

定資產投資同增長２﹒６％，亦符預期。社會消費品零售總額也增長５％，唯稍低預期升

５﹒２％。而房地產投資上升６﹒８％，民間投資上升０﹒２％。失業率維持在５﹒２％。當中

重點推動經濟快速增長的消費及投資，皆創年內新高。經濟增長稍快預期，也證明國內已成為全

球唯一在疫情後見正增長的國家。投資者也預期第四季或全年的國內生產總值ＧＤＰ有望加速增

長，更有機會明年比今年會更精彩。

人民銀行日前公布，在市場進行９５００億元（人民幣．下同）中期借貸便利ＭＬＦ操作。

由於月內有兩筆ＭＬＦ合共６００００元到期，主要是用作對沖用途，避免銀行內的流動性過於

緊逼。因此是日以超額續造３５００億元。另有６００億元逆回購到期。周內累計放水總額

９０００億元。內地近月多項數據皆反映出經濟正按疫前步伐正常增長。加上政府大力開放金融

市場，年內已吸引大量外資流入。現時歐美有金融機構、資產管理公司、投資銀行或基金等，皆

準備明年會增加投資新興市場，國內為首選。因為大家一致認為內地經濟增長為全球最大及最快

。很多基金年內已大幅增持國內股票，開創新的亞洲股票基金、大中華區、或中國股票基金等，

中國股票佔該基金權重過半。正好反映事實。



＊內地監管嚴又緊，基金沽貨快又急＊



日前阿里巴巴（０９９８８）及閱文（００７７２）在收購企業時、被查出違反「反壟斷法

」，並遭罰款５０萬元人民幣。案件反映出官方機構再收緊監管。有基金感覺擔心，大力沽售有

互聯網平台的股份。ＡＴＭＸ板塊內的股份全面受壓，連跌兩日。但見近低位已收窄跌幅，似見

企穩。可以留意在這附近，分注買入，做個中長線投資。但小米集團（０１８１０）則連續三日

創出歷史新高，曾高見２９﹒９５元。藍月亮（０６９９３）公布認購金額超過２２５億元，超

額認購超過３０１倍，有超過４５﹒５萬份申請，以上限１３﹒１６定價。中籤比率５５％，認

購２０手，已可穩獲１手。今晚先在暗盤市場交易。明早正式在交易所上市。日前上市的京東健

康（０６６１８），連日創新高，更曾高見１４２元。上周提筆曾寫過，過倍利潤並不困難，短

短一周，已經反映。如仍有貨在手，繼續持有。

雖然近月港股較為淡靜，但年內到香港申請新股上市極為熱鬧。整體集資金額約３９００億

港元，排名僅次於首位的美國納斯達克交易所。當中有９家為回歸香港作第二上市的中概股。有

部分國內的大型企業，本想到美國上市，但見關係緊張，亦改初衷轉到香港上市。相信明年內地

繼續有大量的醫療科技、科網企業或公司到香港上市以籌集資金。更有在美國上市的中概股回歸

香港上市。也預期明年上市集資金額會比今年更見進步。《華盛証券 張穎群》

