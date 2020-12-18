四巫日美期低走，港股半日跌１７８點報２６４９９

《經濟通通訊社１８日專訊》市場憧憬美國能夠在年底前推出新抗疫紓困方案，隔晚三大指

數創收市新高。惟今晚為美股四巫日（四項指數結算日），在亞洲時段美股三大指數期貨偏軟，

且跌幅持續擴大，道指期貨者跌逾７０點。恆指低開２７點報２６６５０點，跌幅輕微收窄至１

０點後再度調頭，最低見過２６４４８點失守二十天線，主要受累美團（０３６９０）、友邦（

０１２９９）、匯控（００００５）等重磅股向下；據報中國民眾要待農曆新年後才向公眾接種

疫苗，內需板塊走淡；半日表現較好的有「三桶油」和已開始「５Ｇ消息」規模化部署的電訊股

。恆指半日走跌１７８點或０﹒６７％，報２６４９９點，失守二十天線（２６５４６點），主

板成交６５９﹒０６億元。國指報１０４９４點，跌５１點或０﹒４９％。

科指半日收報８２７６點，跌５６點或０﹒６８％。人行官員表示，第三方互聯網金融平台

銷售銀行存款產品的業務屬非法金融活動，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻在其平台將互聯網

存款產品下架，跌０﹒７８％，報２５６元。有美團用戶控訴對會員用戶實施差別待遇，公司否

認，股價仍挫２﹒１８％，報２７８﹒８元。騰訊（００７００）軟０﹒９４％，報５７７﹒５

元。

友邦走低１﹒４３％，報８９﹒６５元；匯控跌１﹒５６％，報４１﹒０５元；建行（００

９３９）跌１﹒０５％，報５﹒６８元。

Ａ股兩市向上，上證綜指報３４０９點，升４點或０﹒１３％，成交２１４９﹒００億人幣

。深證成指報１３９１５點，升２５點或０﹒１９％，成交２４８３﹒１６億人幣。



＊憧憬美國會通過新紓困措施，油金齊漲＊



市場憧憬美國刺激經濟措施將於短期內出台，加上美國疫苗已經開始在當地進行注射，經濟

復甦有望帶動原油需求，隔晚油價觸及九個月高。三桶油走高，中海油（００８８３）揚３﹒２

５％，報７﹒３１元；中石化（００３８６）升２﹒０３％，報３﹒５１元；中石油（００８５

７）升１﹒２５％，報２﹒４３元。Ｆ三星原油期（０３１７５）跌０﹒５６％，報３﹒１８４

元。

美聯儲最新的議息聲明承諾向經濟注入更多資金，且維持低利率直至國內經濟真正復甦，加

上對刺激經濟措施的憧憬，金價連帶金礦股造好，招金（０１８１８）抽高９﹒０７％，報９﹒

３８元；山東黃金（０１７８７）升２﹒２２％，報１８﹒３８元；中國黃金（０２０９９）升

１﹒４９％，報１２﹒２６元；紫金（０２８９９）走高５﹒２８％，報８﹒１８元。ＳＰＤＲ

金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒４％，報１３６９元。



＊開始「５Ｇ消息」規模化部署，中移動升逾４％＊



據悉中國三大電信運營商均已開始「５Ｇ消息」規模化部署，目前５Ｇ消息總體技術要求、

終端技術要求及終端測試方法等標準已進入報批階段。三大中資電訊股齊揚，中移動（００９４

１）為半日表現最佳藍籌，升４﹒１９％，報４６元；聯通（００７６２）升４﹒０８％，報４

﹒５９元；中電信（００７２８）漲５﹒５６％，報２﹒２８元；中國鐵塔（００７８８）微升

０﹒８３％，報１﹒２１元。

近期湖南、江西、浙江等地供電偏緊更祭出限電措施。發改委回應指，工業生產高速增長和

低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長，將會同相關部門採取措施切實保障電力需求。電力

股向上，華能國電（００９０２）揚２﹒６２％，報２﹒７４元；華電國際（０１０７１）升２

﹒１１％，報１﹒９４元；大唐發電（００９９１）升２﹒０４％，報１元；中國電力（０２３

８０）升１﹒２９％，報１﹒５７元；華潤電力（００８３６）升１﹒２７％，報７﹒９５元。



＊傳中國民眾待新春後方獲疫苗，藥股回吐消費品股走低＊



《南華早報》引述未具名衛生專家的消息報導，中國計劃在農曆新年前分發一億劑國藥（０

１０９９）和科興生物生產的疫苗，以避免假期出行高峰期間爆發疫情。惟藥股今見回吐，國藥

軟０﹒３２％，報１８﹒５４元；石藥（０１０９３）跌２﹒３５％，報７﹒９元；中生製藥（

０１１７７）跌１﹒２７％，報７﹒７６元。復星醫藥（０２１９６）控股子公司研製的利妥昔

單抗注射液可用於類風濕關節炎，升１％，報４０﹒３５元。華領醫藥（０２５５２）旗下新藥

多紮格列艾汀，共完成兩項ＩＩＩ期註冊臨床研究，走低１﹒６７％，報５﹒３元。

不過消息指，計畫是優先為衛生工作者、警員以及運輸和物流工作者等接種，公眾要到新年

後。內需消費品股走低，百威亞太（０１８７６）跌０﹒９６％，報２５﹒７元；蒙牛（０２３

１９）跌２﹒２７％，報４３﹒１５元；旺旺（００１５１）軟０﹒８９％，報５﹒５８元；海

底撈（０６８６２）跌２﹒３９％，報５７﹒２５元；安踏（０２０２０）挫２﹒０６％，報１

０４﹒８元；李寧（０２３３１）跌０﹒９６％，報４６﹒３５元。

（ｎｓ）

