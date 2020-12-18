《盤後部署》港股失守廿天線，恒指短期續軟料二萬六有支持

《經濟通通訊社１８日專訊》市場憧憬美國能夠在年底前推出新抗疫紓困方案，隔晚三大指

數創收市新高。惟今晚為美股四巫日（四項指數結算日），亞洲時段美股三大指數期貨偏軟，恆

指低開２７點報２６６５０點，內需股及重磅科網股走淡令港股低走，恆指半日走跌１７８點報

２６４９９點。午後跌幅擴大，更一度低見２６３６３點全日低位，惟中資電訊股及油股等傳統

股表現撐市，其中中聯通（００７６２）揚逾３％，報４﹒５６元，為今日最佳藍籌；午後個別

醫藥股及濠賭股領跌，其中石藥（０１０９３）收跌逾３％，報７﹒８４元，為今日最差藍籌，

最終恆指尾盤拉升７５點後收報２６４９８點，跌１７９點或跌０﹒６７％，主板成交

１６６４﹒７４億元按日大升近三成。國指報１０４８３點，跌６２點或跌０﹒５９％。科指報

８２５３點，跌７８點或跌０﹒９５％。

內地兩市均軟，上證綜指報３３９４點，跌９點或跌０﹒２９％，深證成指報１３８５４點

，跌３５點或跌０﹒２６％，兩市全日成交７７１２億元，按日稍跌２﹒６％。



＊高盛指首批疫苗接種將成為市場情緒轉捩點＊



高盛分析師馬歇爾表示，針對高危人群接種疫苗，或令美國因疫住院指標快速並有效地得到

改善。假設於１２月２６日之前開始接種，他預計明年１月因疫住院人數將大幅下降，到１月

２０日（美國總統就職日）之後或降至接近零水平。高盛認為首批疫苗分發會令住院人數迅速下

降，死亡人數大減，投資者將更加憧憬經濟改善，將終止近日以來美股的橫盤震盪，有效提振市

場情緒。由於輝瑞疫苗接種第一劑之後１４天開始預防感染的有效性為８２％，預期１月初開始

疫苗將見效。長期護理機構的使用者及工作人員將首批接種，高盛研究得出相關人士佔美國至今

為止因疫死亡人數的４０％，所以為相關高危人士接種將令疫情指標有明顯改善。

美元周四跌至兩年多以來最低，最低跌至８９﹒７２３，自２０１８年４月以來首次跌破

９０關口。美國國會遲遲未就刺激方案達成共識。而比特幣則連日破頂，更能反映投資者的風險

資產興趣大增。Ｍｅｒｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ總裁兼首席投資官Ａｘｅｌ Ｍｅｒｋ表示

，全球通貨再膨脹時期即將到來，並指投資者正拋售美元以購入其他資產。

Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ首席投資總監Ｓｃｏｔｔ Ｍｉｎｅｒｄ指出

，比特幣升勢只是剛剛開始，因為聯儲局大量放水，加上稀少性較高，料比特幣將飆升至４０萬

美元。



＊港股短期偏軟，可低吸受制裁價值股博反彈＊



港股今日低開低走，恆指昨以「吊頸」形態收市，反映淡友力度強勁，今日港股更跌破昨日

收復的廿天線（２６５４６點）收陰。另外，有消息指華府將中芯國際（００９８１）等數十間

中資企業列入商務部的實體清單，預計實體名單將增至約８０間公司，令大市觀望氣氛更加濃厚

，加上臨近年關收爐，港股缺乏升勁，料短期後市偏軟，２６０００點有支持，２７０００仍為

阻力。

美國總統特朗普任期即將結束，但美方對中資企業的制裁卻未見緩減，特朗普更將可能用盡

餘下權力去制定對華強硬政策，料將有一部分在港上市中資股因涉及制裁而股價下行。但中聯通

（００７６２）及中移動（００９４１）近日大幅回揚，反映只要公司基本面和盈利能力未變，

相關股份有大機會回升，筆者認為可趁低吸納部分受影響中資股博反彈，當中以舊經濟價值股為

首選，因股價有望受惠於年初疫苗接種消息。（ｐｌ）

