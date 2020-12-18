【全球放水】白宮料周末達成新刺激法案，惟華府面臨停擺風險

《經濟通通訊社１８日專訊》白宮發言人威廉森周四（１７日）表示總統特朗普對國會領袖

將在４８小時內達成新刺激法案感到樂觀，總統亦堅持必須在假期前向美國工人、家庭、中小企

提供救濟。

美國國會領袖繼續敲定一項近９０００億美元的新刺激法案細節，而據了解談判情況的人士

透露，法案包括向個人發放６００美元現金、每周３００美元的額外失業救濟、中小企援助以及

為航空公司提供約１７０億美元，但未有納入對地方政府的援助，以及對訴訟責任的保護。

不過國會或須通過一項臨時開支撥款法案，為聯邦政府提供運作資金，避免華府停擺，才能

繼續推進新刺激法案。

參議院共和黨領袖麥康奈爾亦表明，可能需要先通過一項臨時開支法案，確保聯邦政府有資

金繼續運作，才能就新刺激法案與開支法案一併通過。他又希望議員能就新刺激法案達成協議，

而目前似乎很快就會達成共識。

共和黨參議員圖恩亦指，兩黨領袖已努力敲定大規模政府支出法案，但由於撥款法案與新刺

激法案掛鈎，聯邦政府周末可能停擺。

參議院民主黨領袖舒默亦表示接近達成協議，但黨內仍希望拜登上任後能通過更多紓困措施

。（ａｌ）

