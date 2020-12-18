《台股攻略－馮偉明》台股今日微跌８點收市

《台股攻略》雖然美股主要指數昨晚（１７日）再創新高，但看來台股並未有因此而受惠。

加權指數今日（１８日）以１４２６８點輕微高開，曾升至１４３２９點高位後因沽盤湧現倒頭

下跌，最終收１４２４９點，微跌８點，成交金額為２４７１億元（新台幣．下同）。

大型電子權值股台積電回吐壓力大增，股價於前收市價附近徘徊，收５１０元，跌２元；大

立光收３３０５元，跌１０元，而鴻海收８７﹒７０元，跌０﹒１０元。聯電ＡＤＲ昨晚在美股

市場大升近７％，刺激正股今早高開，惟尾市不敵沽壓，收４５﹒８５元，跌０﹒２０元。之前

受資金追捧的矽力─ＫＹ、國巨、群創及友達均受到沽壓，跌幅約２％至４％。全球「一櫃難求

」，導致海運價格上升，帶動航運股持續受支持。陽明、中航、四維航及台船吸引買盤入市，股

價升至漲停，而長榮海運更升破３０元大關，收３０﹒６０元，升１﹒１０元，創逾９年新高。

正因為市場上貨櫃短缺，散裝航運股商如台航、益航及新興，股價上升超過５％。

傳產股近日走勢明顯比電子股強，加上新冠疫苗開始接種，大市憧憬經濟活動即將回復正常

，吸引資金轉移至與傳產股相關之板塊，但年關將至，大市短線相信會在１４０００至

１５０００點之間上下波動為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

