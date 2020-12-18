《談國論企－黎偉成》零售１１月份提質四連升

《談國論企》中國社會消費品零售總額於２０２０年月１１月份同比續保上升之態，連同７

至１０月份形成四連升，限額以上單位商口品零的升級類商品售更快增，顯防控新冠狀肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９疫情達效的全面復工復產復商復市，促消費者提升購物層面，可見對經濟持續

穩中有進的發展投以信心一票。中共中央強調要「形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平

動態平衡」，以提升國民經濟體系整體效能，料有新一輪促消費政策及措施。



＊保就業穩收入促內需有利經濟穩進＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２０年１１月份所達３

﹒９５１４萬億元同比增長５％，相對１０月份３﹒８５７６萬億元的４﹒３％幅高０﹒７個百

分點，再結合９月份３﹒３５７１萬億元增３﹒３％和８月份３﹒３５７１萬億元升０﹒５％

，不僅形成四連升及逐月擴大升幅，更止住年內７連跌之況，使１－１１月份累計３５﹒１１４

１５萬億元同比減幅收窄為５﹒９％，而於１－２月份受惡疫困擾而大減２０﹒５％的，可見國

家防控疫情和精準有序的復工復產復商復市，取得良性和正面成效，特別是鼓勵居民加大消費購

物信心。以消費品零售為主的內需，對經濟的發展有十分良性的拉動作用。

社會消費品零售的幾乎所有主要商品項目，都有不同程度增長或改善，特別是（一）消費升

級類商品，銷情普見明顯好轉，尤其是（Ｉ）化妝品類於１１月份銷售額５１１億元同比增長

３２﹒３％，比１０月份２８１億元所增的１８﹒３％多增１６個百分點之普，不僅是自６月份

以來的連續６個月雙位數的高增長，並成為２０２０年前１１個月增長最快的月份，遂使１－

１１月份累計３０７６億元的增幅提升至９﹒５％，相當接近雙位水平，反映出化妝品的銷售情

況日益壯旺；而此項於１－２月份則減銷１４﹒１％。

需要指出者，為化妝品暢銷，反映出居民的收入和生活開始回穩，上班及外出活動回復頻仍

，願意多花點錢美容護膚。

難得的是（ＩＩ）金銀珠寶類，於１１月份的銷售額達２５８億元同比增長２４﹒８％，比

１０月份２２２億元的升幅１６﹒７％高８﹒１個百分點，成五連升，止住而６月份１９３億元

減６﹒８％，使１－１１月份累計２０９１億元同比減少６﹒６％，較１－１０月份１８３４億

元的９﹒８％減幅收窄３﹒２個百分點。金價處升後高位，大媽仍然樂此不疲地買金，屬相對良

性消費投資啟示。

還有（ＩＩＩ）汽車，銷售額於２０２０年１１月份銷售額４０１７億元，同比增長

１１﹒８％，與１０月份３７０８億元增１２％、９月份３８６６億元增１１﹒２％、８月份

３４１３億元增１１﹒３％和７月份３３６８億元增１２﹒３％，升幅大致相若，亦創五連升，

使１－１１月份累計３﹒４５３１萬億元的同比減幅，由１－１０月份的４﹒５％收窄至

２﹒８％。由是可見，惡疫基本受控和工業復產、商業恢復過作凡好幾個月，居民生活逐步回復

常態，抑壓多時的換車、購車潛在力量會陸續釋放出來。

凡此，可見居民對貴價甚至奢侈品等消費升級類別的商品，需求轉殷，佳象也。



＊實物商品網上零售續增佔比四分一＊



再看（二）民生所需的零售銷售項目，亦幾乎全面增銷，如（１）糧油、食品類零售銷售於

１１月份達１３６１億元同比增長７﹒７％，略低於１０月份１２９１億元的同比增長８﹒８％

，比與９月份１３８９億元所增７﹒８％大致持平，而１－１１月份累計１﹒３７７２萬億元增

１０﹒１％，與疫情最惡劣時期的１－２月份所升的９﹒７％有改善；以及（２）日用品於１１

月份銷售額達７１０億元，同比增長８﹒１％，１－１１月份累計５８７０億元增幅亦達

７﹒４％，皆意味居民對日常生活所需的物資需求，在任何時期都相當強烈。是之為民生。

至於（三）餐飲業的於１１月份的銷售額４９８０億元同比略減０﹒６％，表現不遜於今年

首見上升皫１０月份４３７２億元升０﹒８％，因此數比９月份３７１５億元減２﹒９％之況有

改善，而之前日的好幾個月則逐月收窄跌幅。此乃佳象，因為居民至今仍然不敢貿然大舉外出用

餐，寧願叫外賣或留在家中自己燒菜，當然對防控甚至阻斷惡疫有良性的影響。

更重要的，是（四）網上零售保持快速發展。全國網上零售額於２０２０年１－１１月份累

計１０﹒９３７４萬億元同比增長１１﹒５％，比１－１０月份９﹒１２７５萬億元所增

１０﹒９％多增０﹒６個百分點，和成為年內第二個雙位數上升的月份，特別是實物商品網上零

售於前１１月份達８﹒７７９２萬億元同比增長１５﹒７％，連同１－１０月７﹒５６１９萬億

元增１６％、１－９個月６﹒６４７７萬億元所增１５﹒３％，屬穩定高增長，於整體社會消費

品零售總額佔比達２５％，即四分之一，十分明顯表明網上實物零售廣為居民認同、接受和使用

，乃相當良好的社會消費品零售銷售的發展趨勢。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

