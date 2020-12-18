《中資異動》中國擬在農曆新年前分發１億劑疫苗，國藥高開近１％

《經濟通通訊社１８日專訊》國藥控股（０１０９９）現價升０﹒８６％，報１８﹒７６元

，逼近十天平均線（１８﹒７８４元）。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒５７％。該

股成交約９萬股，主動買盤５２％，涉資１６３萬元。

據本地媒體引述一位衛生專家透露，內地計畫在農曆新年前分發１億劑國藥控股和科興生物

生產的疫苗，以避免假期出行高峰期間爆發疫情。但預計要到農曆新年後才會為公眾接種疫苗。

現時，恆生指數報２６６５０點，跌２７點或跌０﹒１０％，主板成交４３﹒４２億元。國

企指數報１０５２９點，跌１５點或跌０﹒１５％。恆生科技指數報８３２４點，跌７點或跌０

﹒０９％。

即月期指新報２６５９９點，跌９９點，低水５１點。即月國指期貨報１０５１０，跌３９

點，低水２０點。

上證綜合指數報３４００點，跌４點或跌０﹒１３％，成交３６﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１３９１１點，升２１點或升０﹒１６％，成交３３﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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國藥控股（０１０９９） １８﹒７６元 升０﹒８６％

中生製藥（０１１７７） ７﹒９７元 升１﹒４０％

信達生物（０１８０１） ６７﹒７５元 跌１﹒０２％

復星醫藥（０２１９６） ４０﹒１５元 升０﹒５０％

石四藥 （０２００５） ４﹒８０元 升０﹒６３％

藥明生物（０２２６９） ８７﹒５０元 升０﹒１７％

翰森製藥（０３６９２） ３５﹒８０元 升０﹒４２％

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（ｐｌ）

