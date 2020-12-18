《異動股》阿里跌近２％，螞蟻稱互聯網存款產品按監管要求下架

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）暫跌１﹒５５％，報２５４元，穿十
天線（２５５﹒１２元）；成交約９３７萬股，涉資２３﹒９３億元。
據內媒報道，阿里旗下螞蟻已下架互聯網存款產品，除了已持有銀行存款產品的用戶外，在
理財頁面上已看不到相關產品。對此，螞蟻回應互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用
戶可見，持有產品的用戶不受影響。螞蟻會認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支
持金融機構，服務實體經濟。
另外，阿里巴巴在一聲明中稱，阿里雲在一個測試環境中開發了一項人臉識別技術，把種族
作為視頻圖像標注的一個算法屬性，聲明表示，已經在產品中刪除有關種族的標注，而且「這一
測試技術沒有被任何客戶使用過」。集團表明，亦從不意圖、今後也不會開發針對特定族群的技
術。
現時，恆生指數報２６３８８，跌２８９點或跌１﹒０９％，主板成交８００﹒９６億元。
國企指數報１０４３９，跌１０６點或跌１﹒０１％。
上證綜合指數報３３８８，跌１６點或跌０﹒４８％，成交２６８４﹒４３億元人民幣。深
證成份指數報１３８３７，跌５１點或跌０﹒３７％，成交３１２３﹒９７億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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阿里巴巴（０９９８８） ２５４﹒００元 跌１﹒５５％
阿里健康（００２４１） ２６﹒７５元 升１﹒３３％
阿里影業（０１０６０） ０﹒９８元 跌２﹒９７％
高鑫零售（０６８０８） ８﹒００元 跌０﹒８７％
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（ｎｓ）（ｚｚ）
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