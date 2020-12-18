《異動股》阿里跌近２％，螞蟻稱互聯網存款產品按監管要求下架

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）暫跌１﹒５５％，報２５４元，穿十

天線（２５５﹒１２元）；成交約９３７萬股，涉資２３﹒９３億元。

據內媒報道，阿里旗下螞蟻已下架互聯網存款產品，除了已持有銀行存款產品的用戶外，在

理財頁面上已看不到相關產品。對此，螞蟻回應互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用

戶可見，持有產品的用戶不受影響。螞蟻會認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支

持金融機構，服務實體經濟。

另外，阿里巴巴在一聲明中稱，阿里雲在一個測試環境中開發了一項人臉識別技術，把種族

作為視頻圖像標注的一個算法屬性，聲明表示，已經在產品中刪除有關種族的標注，而且「這一

測試技術沒有被任何客戶使用過」。集團表明，亦從不意圖、今後也不會開發針對特定族群的技

術。

現時，恆生指數報２６３８８，跌２８９點或跌１﹒０９％，主板成交８００﹒９６億元。

國企指數報１０４３９，跌１０６點或跌１﹒０１％。

上證綜合指數報３３８８，跌１６點或跌０﹒４８％，成交２６８４﹒４３億元人民幣。深

證成份指數報１３８３７，跌５１點或跌０﹒３７％，成交３１２３﹒９７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里巴巴（０９９８８） ２５４﹒００元 跌１﹒５５％

阿里健康（００２４１） ２６﹒７５元 升１﹒３３％

阿里影業（０１０６０） ０﹒９８元 跌２﹒９７％

高鑫零售（０６８０８） ８﹒００元 跌０﹒８７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）（ｚｚ）

