《美元走勢－羅明立》短線投資者宜於１﹒３５買入英鎊

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒４９ １０３﹒１２ １０３﹒３８

歐元╱美元 １﹒２２６４ １﹒２２３９ １﹒２２４９

英鎊╱美元 １﹒３５７３ １﹒３５１９ １﹒３５４３

美元╱瑞郎 ０﹒８８５４ ０﹒８８３９ ０﹒８８４６

美元╱港元 ７﹒７５３６ ７﹒７５１６ ７﹒７５２６

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《美元走勢》美國上周首次申領失業金人數意外增加至８８﹒５萬，創４個半月以來新高，

高於預期的８０萬，亦較上次增加２﹒３萬。有消息指美國國會領袖已接近就總值逾９０００億

美元的紓困援助方案達成共識，並可以儘快表決，刺激美股上升，其中納指更創出收市新高。美

匯指數跌至８９﹒７３，市場預期美國將出新的紓困方案，加上期望新一屆政府會推出大型基建

專案，預料美國需要繼續將財政赤字貨幣化，不利美元走勢，美元受壓。



＊英國最終料與歐盟達成簡單協定＊



英倫銀行於昨日（１７日）的議息會議後，委員全票決定維持利率於０﹒１％及規模達

８９５０億英鎊的買債計畫不變。央行計畫明年初仍維持現有的政府債券購買步伐，並在以後靈

活放緩購買速度，且同意將中小企業定期融資機制延長６個月。另外，央行又認為疫苗或可能降

低經濟前景的下行風險。不過，若英國未能與歐盟達成貿易協定，英鎊匯價後市將會下跌，並且

可能會出現滯脹情況。

英倫銀行未有進一步加大寬鬆貨幣政策力度，加上預計英國最終會與歐盟達成簡單協定，有

利英鎊走勢，建議短線投資者於１﹒３５買入英鎊，目標１﹒３６，以１﹒３４５０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１９５ １﹒２３００ １﹒２１４５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３５００ １﹒３６００ １﹒３４５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

