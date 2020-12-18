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即市新聞

18/12/2020 15:20

《美元走勢－羅明立》短線投資者宜於１﹒３５買入英鎊

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒４９　　　１０３﹒１２　　　１０３﹒３８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２６４　　　１﹒２２３９　　　１﹒２２４９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５７３　　　１﹒３５１９　　　１﹒３５４３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８５４　　　０﹒８８３９　　　０﹒８８４６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３６　　　７﹒７５１６　　　７﹒７５２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周首次申領失業金人數意外增加至８８﹒５萬，創４個半月以來新高，
高於預期的８０萬，亦較上次增加２﹒３萬。有消息指美國國會領袖已接近就總值逾９０００億
美元的紓困援助方案達成共識，並可以儘快表決，刺激美股上升，其中納指更創出收市新高。美
匯指數跌至８９﹒７３，市場預期美國將出新的紓困方案，加上期望新一屆政府會推出大型基建
專案，預料美國需要繼續將財政赤字貨幣化，不利美元走勢，美元受壓。
　
＊英國最終料與歐盟達成簡單協定＊
　
　　英倫銀行於昨日（１７日）的議息會議後，委員全票決定維持利率於０﹒１％及規模達
８９５０億英鎊的買債計畫不變。央行計畫明年初仍維持現有的政府債券購買步伐，並在以後靈
活放緩購買速度，且同意將中小企業定期融資機制延長６個月。另外，央行又認為疫苗或可能降
低經濟前景的下行風險。不過，若英國未能與歐盟達成貿易協定，英鎊匯價後市將會下跌，並且
可能會出現滯脹情況。
　　英倫銀行未有進一步加大寬鬆貨幣政策力度，加上預計英國最終會與歐盟達成簡單協定，有
利英鎊走勢，建議短線投資者於１﹒３５買入英鎊，目標１﹒３６，以１﹒３４５０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２１９５　　　１﹒２３００　　　１﹒２１４５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３５００　　　１﹒３６００　　　１﹒３４５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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