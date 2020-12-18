《本港樓市》中環新海濱商業地以「雙信封制」招標，明年６月截標

《經濟通通訊社１８日專訊》政府宣布，以「雙信封制」方式進行公開招標，出售中環新海

濱三號用地，即內地段第９０８８號，２０２１年６月１８日截標。

發展局發言人表示，三號用地是中環核心商業區內一幅具規模的優質商業用地，加上其優越

海濱位置，有關綜合發展能為香港帶來經濟和社會效益。政府希望這個發展項目能善用發展空間

，盡可能提供最多的商業樓面，以應付本港對甲級寫字樓的殷切需求，同時為市民創造一個擁有

優質公眾休憩空間和行人暢達的世界級海濱。

發言人續說，願景是將三號用地打造成香港的嶄新地標，一個以人為本、著重可持續和城市

設計，以及與四周環境融合的典範，故政府決定以「雙信封制」方式招標，按設計和地價兩方面

去評審投標者的建議書，綜合兩者的最佳組合將會勝出。

三號用地地盤面積約為４７９６７平方米，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站）用

途，最高的樓面面積可達１５萬平方米。買方將須在用地範圍內提供不少於２﹒５萬平方米的公

眾休憩空間、一個橫跨龍和道和耀星街的連貫園境平台，以及多層行人通道以連接中環核心商業

區內陸部分和海濱，這些公共空間和行人連接設施未來會全日免費開放。

根據中區（擴展部分）分區計劃大綱核准圖，用地亦有嚴格的建築物高度限制，西邊最高為

主水平基準上５０米；東邊最高為主水平基準上１６米。（ｂｉ）

