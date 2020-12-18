李澤鉅：出售歐洲發射塔資產助降低債務，部分款項作股份回購計劃

《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）今日舉行特別股東大會，就出售歐洲發射

塔資產權益予Ｃｅｌｌｎｅｘ之交易表決，會上獲股東上以大比數通過議案。長和主席兼聯席董

事總經理李澤鉅表示，此交易有助降低集團的債務。就交易作出調整後，集團於今年６月３０日

的債務淨額對總資本淨額比率將由２５﹒６％下降至１５﹒２％。如撇除採納ＨＫＦＲＳ１６的

影響，債務淨額對總資本淨額比率將由２５﹒１％下降至１４﹒９％。

被問及交易為何要分階段完成，他指出，每一家發射塔公司均各自獨立營運，並須依循每一

個司法管轄區不同的規例，這是對公司及Ｃｅｌｌｎｅｘ均為最有利的安排。他又指，奧地利、

丹麥、愛爾蘭的交易將於本月底前完成。



＊擬將部分出售收益作股份回購＊



至於會否派發特別股息，他重申，公司會考慮將交易的部分所得款項分配至市場股份購回計

劃。董事會於作出任何有關決定時，將會考慮所有相關情況以及集團及其股東當時的最佳利益。

對於有股東提問為何有５％的代價要給予Ｉｎｖｅｓｔｏｒ ＡＢ。李澤鉅解釋，

Ｉｎｖｅｓｔｏｒ ＡＢ集團持有丹麥及瑞典發射塔公司的４０％權益。收取代價總額的５％，

乃集團購買該４０％權益的協定代價。



＊出售歐洲發射塔資產助釋放潛在價值＊



集團又指，有關交易將釋放ＣＫＨＧＴ及長和歐洲發射塔資產與業務的潛在價值，同時加快

集團的跨國網絡推出５Ｇ服務，及進一步提升集團的財政能力，以支持未來增長和潛在的併購機

會。

協議分為六項適用於不同國家的獨立交易，並在各自符合相關交易條件時完成，待六項相關

交易全部完成後，集團將收取之代價總額為１００億歐元，其中５％須歸於集團於丹麥及瑞典的

夥伴。（ｂｉ）

