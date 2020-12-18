《小傳日記》花旗四巫日，魚缸唔安逸；失守廿天線，科指跣幾錢

《小傳日記》孖屐憧憬花旗國可以喺年底前推到新抗疫紓困方案，隔晚三大指數創收市新高

。但今晚係美股四巫日（即係四項指數結算日），喺亞洲時段美股三大指數期貨齊齊走軟，香江

魚缸低開２７點報２６６５０點，跌幅輕微收窄到１０點後再調頭，主要受累美團（０３６９０

）、ＡＩＡ（０１２９９）、大象（００００５）等重磅藍戰士向下；據報神州民眾要到農曆新

年後先至有疫苗打，內需板塊走淡；表現較好嘅有油佬同已經開始「５Ｇ消息」規模化部署嘅電

訊佬。午後美期繼續跣，Ａ場兩市調頭向下，香江魚缸跌幅最多擴大到３１５點見２６３６３點

，失守十天同廿天線，後來美期跌幅收窄番，恆指收跌１７９點或０﹒６７巴仙，報２６４９８

點，都叩守得著條十天線（２６４４６點），主板成交１６６４﹒７４億銀，多逾２９巴仙。國

指收報１０４８３點，跌６２點或近１巴仙。

重磅科指佬向下，拖累指數跑輸大市，跣低７８點或近１巴仙，報８２５３點。

ＡＩＡ碌低近２巴仙，報８９﹒５銀；大象無咗逾１巴仙，報４１﹒１５銀；建行（００９

３９）微升１格，報５﹒７５銀。石藥（０１０９３）吐逾３巴仙，報７﹒８４銀；為表現最差

藍戰士。

Ａ場兩市反覆低收，上證綜指報３３９４點，跌９點或０﹒２９巴仙；深證成指報１３８５

４點，跌３５點或０﹒２６巴仙，成交７７１２﹒７３億人仔，少近３巴仙。



＊科佬唔生性嫌疑要撇清；５Ｇ概念好聯通當係寶＊



有美團用戶投訴公司「唔熟唔食」，話佢對會員用戶有差別待遇，美團就話唔關事喎，收市

仍然無咗逾２巴仙，報２７８﹒４銀。人行官員之前話，第三方互聯網金融平台賣銀號存款產品

嘅業務係非法金融活動，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻就將相關產品下架啦，阿里碌低近１

巴仙，報２５５﹒６銀。中宣部出版局話，國家層面嘅實名驗證系統已基本建成，所有上線運營

嘅遊戲到出年６月前要全部接入，仲話新修訂嘅《未成年人保護法》對遊戲防沉迷提出了明確要

求，ＱＱ（００７００）唔見近１巴仙，報５８０銀。京東（０９６１８）漏氣跌近１巴仙，報

３２０﹒４銀；小米（０１８１０）走低近２巴仙，報２８﹒８銀。

據聞神州三大電信運營商都已經開始「５Ｇ消息」規模化部署，「５Ｇ消息」有望成為首批

個人用戶可以受惠嘅５Ｇ應用之一。神州三大電訊佬走高高，聯通（００７６２）係今日表現最

好藍戰士，抽高近３巴仙，報４﹒５６銀。中移動（００９４１）踼高逾３巴仙，報４５﹒５５

銀；中電信（００７２８）彈逾５巴仙，報２﹒２７銀；神州鐵塔（００７８８）平收，報１﹒

２銀。



＊油價創新高油佬ＧＯＧＯＧＯ，新能源有料板塊齊齊跳＊



孖屐憧憬花旗國刺激經濟措施會喺短期內出台，加上花旗國疫苗已經開始注射，花旗國經濟

復甦有望帶動原油需求，油價隔晚觸及九個月高，刺激石油佬造好。中海油（００８８３）揚逾

２巴仙，報７﹒２５銀；中石油（００８５７）升近１巴仙，報２﹒４２銀；中石油（００３８

６）升近１巴仙，報３﹒４６銀；中海油服（０２８８３）跌近２巴仙，報６﹒３９銀。

自從信義光能（００９６８）出盈喜，增加孖屐對新能源行業整體全年業績信心，新能源佬

繼續熱炒。信義光能彈近８巴仙，報１６﹒２銀；福萊特玻璃（０６８６５）有大和唱好，升咗

佢他屐，收漲近９巴仙，報２４﹒５銀；保利協鑫能源（０３８００）彈逾３巴仙，報１﹒５２

元；新特能源（０１７９９）飆２３巴仙，報８銀；金風科技（０２２０８）踼高近２巴仙，報

１３﹒４２銀。



＊煤炭供應緊煤炭向上伸，電力好緊張電力佬榮昌＊



近期神州湖南、江西等地供電偏緊更祭出限電措施，有人話神州禁進口袋鼠國煤炭是供電緊

張的主因之一，煤炭佬造好！神華（０１０８８）升３巴仙，報１５﹒０８銀；兗州煤業股份（

０１１７１）炒高近６巴仙，報６﹒６１銀；中煤能源（０１８９８）飛起６巴仙，報２﹒４１

銀。

最近神州電力供應緊張，國家能源局亦話將採取四方面措施保障電力供應，電力佬有表現。

龍源電力（００９１６）抽高逾５巴仙，報６﹒７５銀；華潤電力（００８３６）升逾１巴仙，

報７﹒９６銀；華能國際電力股份（００９０２）揚３巴仙，報２﹒７５銀。

標普道瓊斯指數、富時羅素及納斯達克，因應華府早前的行政命令移除部分中資企在相關指

數，Ｈ股包括中芯（００９８１）、中國中車（０１７６６）、中交建（０１８００）、中國鐵

建（０１１８６）均於下星期一生效。中芯蒸發逾５巴仙，報１９﹒８６銀，係今日最曳科指佬

；中交建蒸發近半成，報３﹒５銀；中鐵建碌低逾４巴仙，報４﹒４２元；中國中車跌逾２巴仙

，報２﹒７５銀。請請！



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