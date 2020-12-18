《宏觀論勢－李依萊》有望出現新常態

《宏觀論勢》隨著年末將至，鑑於美國大選告一段落，疫苗研發進展迅速，加上全球貨幣政

策仍然非常支持風險資產價格，因此我們認為市場的長期風險已顯著緩解。歐美疫情持續加劇可

能在短期內引發部分市場動盪，不過我們預計投資者焦點將從市場動盪轉至未來經濟活動有望回

歸正常。中國的經濟數據繼續令人鼓舞，而低通脹率亦有望為中國人民銀行提供空間，在經濟持

續復甦的同時不必加息。不過，鑑於美國總統特朗普公布行政命令，禁止美國人投資於被列為與

中國軍方有關係的中國公司，再加上中國政府針對國內互聯網行業壟斷行為而公布了反壟斷準則

草案，我們認為短期內仍存在相當程度的市場波動。

在美國，多項因素推動市場活躍。美國大選的不確定因素基本上已消失，市場普遍預計拜登

擔任總統後，美國將採取外交手段達成全球貿易協議。疫苗方面帶來諸多利好報道，提振市場情

緒，同時２０２０年第三季企業盈利普遍好於預期。聯儲局也可能維持鴿派立場，這符合我們的

觀點，即聯邦基金利率可能維持在０至０﹒２５％之間並最遲直至２０２５年。

不過，我們認為短期仍有可能出現波動，投資者需關注市場上不同的事件，例如估值並非處

於低位、兩黨仍在爭奪參議院的控制權、財政部長姆努欽意外要求聯儲局返還資金等等。雖然新

冠病例激增亦可能加劇未來市場動盪，但如若疫苗取得令人鼓舞的進展，我們則可以趁低吸納資

產。

自輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ在１１月初公布疫苗資訊後，其他疫苗研發方也陸續公布消息，

歐洲投資者的樂觀情緒已在上漲的資產價格中反映得到。雖然市場對疫苗取得積極進展感到歡欣

鼓舞，但法國和德國等主要國家的消費者信心受到封城控疫措施影響，因此在疫苗進一步普及之

前，市場持審慎態度符合預期之內。

我們亦在關注匈牙利和波蘭，兩國擬以反對歐盟基金更嚴格的法治條件為由，否決歐盟預算

，可能會推遲歐盟復甦基金的進展。雖然這舉動打亂了歐盟的計劃，但最終有望從歐盟多年期預

算的制度框架內找到解決方案，滿足雙方利益。

雖然中國經濟復甦穩健且經濟活動強勁，但鑑於美國總統特朗普簽署行政令，禁止美國人投

資於被美國國防部認為與中國軍方有關係的３１間中國公司，短期內可能存在難以解決的問題。

限制範圍以及實施細則存在不確定因素，而且特朗普政府未來仍有可能限制更多中國公司，擴大

限制名單。

近期的高頻數據（例如工業利潤和採購經理指數）顯示，經濟復甦範圍擴大。

工業利潤穩健回升並強勢反彈，支持舊經濟板塊的表現，尤其是原材料等上遊行業。同時，

第十四個五年計劃注重優質增長、創新和市場改革，亦強調「雙循環」戰略，有望支持未來新興

支柱產業的發展壯大。雖然中國政府尚未公布詳細的行業指導意見和政策，且完整版須於

２０２１年３月經全國人大批准後才會發布，但我們認為這將惠及清潔和可再生能源、國內消費

、高端工業、互聯網及「新基礎設施」。

目前中國政府已為清潔能源和可再生能源以及新能源汽車制定了明確的政策目標和長期發展

規劃。中國旨在於２０６０年實現碳中和，於２０３０年使碳排放達到峰值，這長期利跌煤炭股

，但利好可再生能源股。

考慮到相對的成本優勢、地區電網限制以及分布式發電應用的便利性，第十四個五年計劃推

行初期有望惠及太陽能發展，而該計劃後期有望惠及風電項目。

中國對汽車和新能源汽車已經制定了具體目標和長期發展計劃至２０３５年，目標是到

２０２５年使新能源汽車滲透率達到２０％。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

