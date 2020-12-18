《股市一周》港股窄幅波動收低７點連跌三星期，科指攀升１７３點

《經濟通通訊社１８日專訊》臨近年底，聖誕及新年假期氣氛漸濃，港股本周窄幅上落，波

幅只有５５０點，幅度比前兩周各逾６００點更為收窄，最終全星期微跌７點。然而科指全周攀

升１７３點，受美國納指連番破頂帶動。

美國三大股指本周接連創出上盤中及收市新高，聯儲局周三（１６日）舉行今年最後一次貨

幣政策會議後公布聲明，聯邦基金目標利率維持在０％至０﹒２５％不變，決定維持每月最少１

２００億美元的債券購買規模。另外，市場對新一輪刺激方案出台態度樂觀，美匯指數跌穿９０

關，資金流入股市，特別是科技股。

恆指本周在２６１２７至２６６７８之間上落，周一（１４日）及周二（１５日）各跌１１

６點及１８２點，重磅科網股受累內地反壟斷政。本周中段在納指持續攀升下，港股反彈，恆指

周三（１６日）及周四（１７日）分別回升２５３點及２１８點。今日為美國「四巫日」，恆指

反覆收跌１７９點報２６４９８。

總計一周，恆指微跌７點或０﹒０３％，連跌三周累計下滑３９６點或１﹒４７％。國指在

１０３３９至１０５６６之間上落，收報１０４８３，全周升３０點或０﹒３％。科指全周高低

位分別是８３４５及８００５，全周升１７３點或２﹒１４％。日均主板成交１４２３﹒５８億

元上升８﹒９７％。



＊阿里、閱文因反壟斷法行政處罰＊



據報阿里巴巴（０９９８８）、閱文（００７７２）等因反壟斷法各被行政處罰５０萬人民

幣。阿里巴巴全周收２５５﹒６元下跌１﹒０８％，閱文集團報５７﹒８５元跌０﹒６９％。

南京市市場監管局近日發布《電商「菜品社區團購」合規經營告知書》，在全省範圍內率先

規範社區團購市場。《告知書》重點強調了「有序競爭」和「誠信經營」兩個關鍵詞。

美團（０３６９０）全周收報２７８﹒４元跌５﹒２４％。

其他科指股方面，騰訊（００７００）收５８０元跌１﹒３６％；小米集團（０１８１０）

報２８﹒８元升４﹒５４％；京東集團（０９６１８）報３２０﹒４元升０﹒０６％。



＊京東健康升兩成獲納入國指科指＊



京東健康（０６６１８）全星期急升２１﹒２３％報１４７﹒９元，將於下周一（２１日）

獲納入國指及科指成分股。

中芯國際（００９８１）報１９﹒８６元跌９﹒９３％，為跌幅最大科指股。據報美國政府

預料將公布把將中芯國際等數十間中資企業列入美國商務部的實體清單。中芯國際競爭對手華虹

半導體（０１３４７）全周反升１０﹒９％報４７﹒３元。

聯想集團（００９９２）為本周升幅最大科指股，全周漲１９﹒０２％報７﹒０１元。



＊中生製藥、石藥升冠藍籌＊



２０２０年國家醫保目錄藥品談判結束，市場消化藥物降價的利淡因素。中國生物製藥（０

１１７７）全周上升１６﹒０５％報７﹒８１元；石藥集團（０１０９３）報７﹒８４０元漲９

﹒５％。兩股為升幅最大藍籌股首兩位。

本港第四波疫情嚴峻，確診個案高企，地產及收租股受壓，長實集團（０１１１３）全周收

報４０﹒４元跌６﹒６％，為跌幅最大恆指成分股；太古地產（０１９７２）全周收報２３元軟

２﹒７５％；九龍倉置業（０１９９７）報４０﹒３元微升０﹒２５％。（ｅｃ）

