《基金之道－龐寶林》市場充斥樂觀情緒，基金現金降至疫後新低

《基金之道》美聯儲維持基準利率不變，美股三大指數周三續於高位徘徊，除道指微跌

０﹒１５％外，標普５００指數及納指均有進帳，當中後者更再創出收市新高，報

１２６５８﹒１９點，漲０﹒５０％。

美股升勢不止，緣於市場正夾雜著經濟復甦及「放水」的憧憬。標指自３月２３日低位反彈

迄今，已有逾６成升幅，期間投資者不斷減持現金購入股票。根據美國銀行於１２月４日至１２

月１０日的一項最新調查顯示，本月受訪的基金經理持有的現金佔投資組合平均比例已由三月份

約６％，逐步降至只有４％，創自疫情爆發以來的新低。投資者對股票、大宗商品等所謂「風險

」資產的看漲程度達到２０１１年２月以來最高，比特幣躋身交易最密集的資產類別之中。

基金經理對後市看法樂觀，主要受到疫苗利好消息刺激，投資者正「落注」疫情受惠股，以

期望疫苗有助經濟在２０２１年逐漸復甦，基金經理不斷增持消費股、大宗商品和新興市場股票

。

現時，有７成基金經理認為，全球經濟正處於早期的循環階段，是２０１０年１月以來最高

水平。反之，認為倒退的比例僅佔１２％，回落至２００９與２０１２年位置。基金經理對整體

市況正面，５１％的受訪者看好後市，創自２０１８年初以來新高。

然而，基金經理一面倒的樂觀看法，不斷減低現金比例的舉措，卻引起憂慮。美銀首席環球

投資策略師哈奈特（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｈａｒｔｎｅｔｔ）認為以目前的現金水平來看，已經觸

發「賣出訊號」。該行表示，鑑於投資者再可供投放到市場的資金已經降至偏低程度，若參考過

往歷史，未來一個月標指平均將會錄得３﹒２％跌幅。

不過，由於全球經濟復甦仍非常強勁，Ｃａｎａｃｃｏｒｄ Ｇｅｎｕｉｔｙ Ｇｒｏｕｐ

首席市場策略師Ｔｏｎｙ Ｄｗｙｅｒ表示，不用過度擔心市場會出現大幅拋售，極端樂觀的情

緒仍可能只會導致漲勢暫時放緩。

展望未來，美銀調查顯示，８９％的基金經理預計２０２１年將實現強勁增長。經濟復甦走

勢方面，有３４％的受訪者認為將呈現Ｗ型反彈，而Ｕ型及Ｖ型則分別佔２９％及２６％。

至於疫苗問世後何時開始對經濟產生正面影響，料最大機會將會是第二季發生，有４２％的

基金經理表示屆時出現概率較高，而認為是第一季的則有２８％，第三季為１９％。

小型股與價值股依舊是基金經理持續看好的股份，由於美元預期將持續下跌，有近６成的經

理表示新興市場將是明年表現最好的標的。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

