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18/12/2020 10:00

《基金之道－龐寶林》市場充斥樂觀情緒，基金現金降至疫後新低

　　《基金之道》美聯儲維持基準利率不變，美股三大指數周三續於高位徘徊，除道指微跌
０﹒１５％外，標普５００指數及納指均有進帳，當中後者更再創出收市新高，報
１２６５８﹒１９點，漲０﹒５０％。
　　美股升勢不止，緣於市場正夾雜著經濟復甦及「放水」的憧憬。標指自３月２３日低位反彈
迄今，已有逾６成升幅，期間投資者不斷減持現金購入股票。根據美國銀行於１２月４日至１２
月１０日的一項最新調查顯示，本月受訪的基金經理持有的現金佔投資組合平均比例已由三月份
約６％，逐步降至只有４％，創自疫情爆發以來的新低。投資者對股票、大宗商品等所謂「風險
」資產的看漲程度達到２０１１年２月以來最高，比特幣躋身交易最密集的資產類別之中。
　　基金經理對後市看法樂觀，主要受到疫苗利好消息刺激，投資者正「落注」疫情受惠股，以
期望疫苗有助經濟在２０２１年逐漸復甦，基金經理不斷增持消費股、大宗商品和新興市場股票

　　現時，有７成基金經理認為，全球經濟正處於早期的循環階段，是２０１０年１月以來最高
水平。反之，認為倒退的比例僅佔１２％，回落至２００９與２０１２年位置。基金經理對整體
市況正面，５１％的受訪者看好後市，創自２０１８年初以來新高。
　　然而，基金經理一面倒的樂觀看法，不斷減低現金比例的舉措，卻引起憂慮。美銀首席環球
投資策略師哈奈特（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｈａｒｔｎｅｔｔ）認為以目前的現金水平來看，已經觸
發「賣出訊號」。該行表示，鑑於投資者再可供投放到市場的資金已經降至偏低程度，若參考過
往歷史，未來一個月標指平均將會錄得３﹒２％跌幅。
　　不過，由於全球經濟復甦仍非常強勁，Ｃａｎａｃｃｏｒｄ　Ｇｅｎｕｉｔｙ　Ｇｒｏｕｐ
首席市場策略師Ｔｏｎｙ　Ｄｗｙｅｒ表示，不用過度擔心市場會出現大幅拋售，極端樂觀的情
緒仍可能只會導致漲勢暫時放緩。
　　展望未來，美銀調查顯示，８９％的基金經理預計２０２１年將實現強勁增長。經濟復甦走
勢方面，有３４％的受訪者認為將呈現Ｗ型反彈，而Ｕ型及Ｖ型則分別佔２９％及２６％。
　　至於疫苗問世後何時開始對經濟產生正面影響，料最大機會將會是第二季發生，有４２％的
基金經理表示屆時出現概率較高，而認為是第一季的則有２８％，第三季為１９％。
　　小型股與價值股依舊是基金經理持續看好的股份，由於美元預期將持續下跌，有近６成的經
理表示新興市場將是明年表現最好的標的。《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》

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