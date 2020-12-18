《品中資－羅國森》阿里（０９９８８）轉趨低調，低位可博

《品中資》大約一個月前，我在本欄寫過一篇題為《ＡＴＭＸＪ誰最怕反壟斷？》的品評，

事緣國家市場監管總局剛發布了《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，正式啟動

了對超大型互聯網企業的反壟斷監控。

當時，內地監管部門更邀請了阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）、美團

（０３６９０）、字節跳動、滴滴、快手和拚多多等２７間主要互聯網平台企業代表開會，要求

這些互聯網平台企業依法合規經營，強化自我約束。

前幾天，國家市場監管總局發公告指，阿里巴巴、騰訊（００７００）旗下的閱文集團

（００７７２），以及順豐旗下的深圳市豐巢網絡，被指收購銀泰商業、新麗傳媒以及中郵智遞

科技股權時，未有依法進行申報，違反《反壟斷法》，各被罰款５０萬元人民幣。

我形容，這是「第二波」的反壟斷狙擊。明顯地，這一波狙擊又令到一眾龍頭科網股掀起另

一波震盪。

剛好這段時間，歐盟又正在立法，加強規管跨國的科網巨企，連中資的阿里巴巴和字節跳動

也在名單之上。

從一個角度看，內地向大型科網企業的壟斷行為立法或執行相關規例，也不是特別針對這些

企業，因為全球都在關注這個課題。而從另一個角度看，阿里巴巴似乎裡外都受注目，所以，未

來的經營將要格外小心。

回說上述被罰款的事宜。其實，阿里收購銀泰商業已經是好幾年前的事，從一個角度看，這

有點翻舊帳之嫌，但也可以從另一個角度看，就是「殺雞儆猴」。



＊反壟斷是大勢所趨＊



據了解，歐洲的罰款可以是該企業全年營業額的一成，以阿里去年的營業額５０９７億元人

民幣計，萬一受罰，金額將會是５０９億，跟５０萬比較，真的小巫見大巫。但內地今次的罰款

，象徵意義就很大，因為這反映中央政府不是「說了就算」，而是會認真執行相關法例。

正如我在上次的品評中說，當新經濟發展至一定階段，自然會冒起一些超大型企業，這些企

業引起監管部門關注，以及防止壟斷行為，是很自然和正常的事。

但更重要的是，我不認為中央是刻意打壓這些科技龍頭，因為這些公司對於國民經濟的貢獻

是無可置疑的，面對當前世界經濟的困局，以及內地需要刺激內需，中央政府更無理由去打壓做

得出色兼有貢獻的企業。

上次我用了個簡易方法，去測試哪幾隻科網股對「反壟斷」最敏感，那就是用ＡＴＭＸＪ（

即阿里、騰訊、美團、小米（０１８１０）和京東）的股價波幅，去測試誰最怕「反壟斷」。

當時的結果是，阿里跌得多兼彈得少，明顯是最敏感和最受反壟斷影響的一隻科網巨企。而

騰訊的反彈力度雖然不是最強，但跌幅卻是最少，反映她是可以承受反壟斷的衝擊。

今次我也用同樣方法去做「檢測」，大致上，結果跟上次相同，即是阿里仍然是較受影響，

而投資者對騰訊是最惜貨的。不過，今次的「檢測」也有新的發現，值得跟大家分享。

首先，小米基本上不受「反壟斷」影響，因為手機市場競爭激烈，雖然她的世界排名上升了

，但距離壟斷還差一大截呢！

事實上，第一波反壟斷出台後，小米股價是ＡＴＭＸＪ之中最強的。她近期的高位是在本周

三（１６日）所做，這日剛好就是其餘「四強」創近期低位的日子。因此，以下的比較和分析暫

時會撇除小米。



＊阿里兩次低位都是２４５元＊



另外，ＡＴＭＪ第一波的低位，全部都是在１１月１１日所造，而第二波的低位則比較參差

，騰訊和阿里的低位是本周三所創，但騰訊本周三的低位５５３元比１１月１１日的低位

５５１元還要高。至於阿里，無獨有偶，１１月１１日的低位和本周三的低位同樣是２４５元。

至於京東，她今次的低位是本周二（１５日）所創，股價是３０２﹒２元，也是比１１月

１１日的低位３００元稍高，反映「反壟斷」消息的負面影響可能已經見盡。

至於美團，她今次的低位是在１２月２日所造，股價是２６７﹒２元，而本周三時，她也曾

低見２７１元，但其後已經迅速反彈，昨日收報２８５元，差少許就是反彈力度最強的一隻巨企

（見附表）。

另外，值得一提的是，除了「罰款」事件之外，阿里、美團和京東也因為傳聞會退出「社區

團購」業務而遭較大沽壓，不過，事件暫時沒有進一步發酵。



＊ＡＴＭＪ的低位入市指標＊



綜合來說，大家可以用近期ＡＴＭＪ的低位作為入市指標，即是５５０元附近的騰訊、

２４５元附近的阿里、３００元附近的京東，以及２７０元附近的美團，都是可以考慮買入的。

當然，大前提是，這些巨企本身沒有負面消息。

最後，我想補充一點，本來阿里的創辦人馬雲一向高調，但經過螞蟻事件後，他好像已經轉

趨低調；而螞蟻集團的董事長井賢楝最近公開發言時，明顯變得謙虛，例如他說，螞蟻一個多月

來在監管的指導下，全力造好暫緩上市的善後工作，對照監管部門的新要求，認真進行全面的自

審，並積極配合監管，進一步落實監管要求。

如果阿里跟騰訊同樣低調（騰訊管理層一向低調，上次的品評中已提過），我又認為，已經

從高位調整了一成七的阿里，應該可以放膽買入了！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



ＡＴＭＸＪ從高位跌幅與反彈力度



股票名稱 近期高位 近期低位 跌幅 周四收市 彈幅

（元） （元） （％） （元） （％）



騰訊 ６３３﹒００ ５５１﹒０ １３ ５８３﹒０ ５﹒４

（００７００） （９╱１１） （１１╱１１）

５５３

（１６╱１２）

京東 ３６８﹒２０ ３００﹒０ １８ ３２３﹒０ ６﹒９

（０９６１８） （１６╱１１） （１１╱１１）

３０２﹒２

（１５╱１２）

阿里巴巴 ３０９﹒４０ ２４５﹒０ ２１ ２５８﹒０ ５﹒３

（０９９８８） （２８╱１０） （１１╱１１）

（１６╱１２）

美團 ３３８﹒２０ ２７０﹒０ ２１ ２８５﹒０ ６﹒７

（０３６９０） （９╱１１） （１１╱１１）

２６７﹒２

（２╱１２）

小米 ２９﹒９５ ２２﹒３ ２９﹒３

（０１８１０） （１６╱１２） （１１╱１１）



