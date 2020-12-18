《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：集成電路企業可免十年所得稅

《經濟通通訊社１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



提高直接融資比重綱舉目張

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中證監主席易會滿在近期出版的《〈十四五規劃和２０３５年遠景目標的建議〉輔導讀本》中撰

文指出，十九屆五中全會提出，全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資

比重，是「十四五」時期資本市場實現高質量發展的重點任務，我們必須深刻學習領會，堅決貫

徹落實。



長風萬里勁，新程壯闊多

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從１９９０年的起點 深交所試運營、上交所成立，到２０２０年的節點 ４０００多家上

市公司、８０多萬億市值，３０年來中國股市就像是一條蜿蜒曲折的長路，頑強地向前伸展著。



商務部：中國將在更高層次上擴大市場開放

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商務部新聞發言人高峰１７日在商務部例行新聞發布會上表示，中國有望成為今年全球主要經濟

體中唯一實現正增長的經濟體，將進一步提升開放型經濟水平，在更高層次上擴大市場開放。





《上海證券報》



習近平祝賀嫦娥五號任務取得圓滿成功

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嫦娥五號返回器昨日攜帶月球樣品在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸，探月工程嫦娥五號任務

取得圓滿成功。國家主席習近平發來賀電，向探月工程任務指揮部並參加嫦娥五號任務的全體同

志致以熱烈的祝賀和誠摯的問候。



上市公司「浪子回頭」專注主業

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近年來，隨著監管力度的加大，上市公司跨界併購呈「退燒」之勢。尤其是２０２０年，在各方

合力推動上市公司高質量發展的大背景下，不少上市公司紛紛選擇「瘦身健體」，剝離「副業」

，聚焦主業，挖掘內部潛力，回歸初心本源。



集成電路企業最高可免十年所得稅

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財政部等四部門近日發布《關於促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告

》，明確根據國家鼓勵的不同類型的集成電路生產企業或項目制定相應的稅收優惠政策。





《證券時報》



集成電路企業最高可免十年所得稅

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財政部、稅務總局、發改委、工信部１７日聯合發佈《關於促進集成電路產業和軟件產業高質量

發展企業所得稅政策的公告》提出，國家鼓勵的集成電路線寬小於等於２８納米，且經營期在１

５年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免徵企業所得稅。



多地反季節限電

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近日，浙江、湖南部分地區相繼傳出限電消息，且範圍不僅局限於工業用電，受到市場廣泛關注

。記者通過對相關上下游企業採訪了解到，目前限電對地區生產、生活暫未形成明顯不利影響，

但電煤供應緊缺情況確實存在，短期內或難有顯著改善。



基金迎三萬億「超級大年」

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２０２０年，爆款公募基金可謂從年頭「紅」到年尾，助推基金行業眾多數據創歷史新高。截至

１２月１６日，年內成立新基金１３５５隻，合計募集規模達到３﹒０４萬億元人民幣，這是基

金業史上首次出現單年度新基金成立規模超過３萬億人幣。（ｌｃ）

