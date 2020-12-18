《鍾之日記》美國制裁低氣壓，中港魚缸往下沉

《鍾之日記》１２月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國對中國的制裁，在總統換人之際，更為逼進。今早市場傳出，美國能源部長簽署命令禁

止關鍵電力公司從中國購買電網設備，下午再有《路透》引述知情消息人士指，美國政府預料將

於當地周五將中芯國際等數十間中資企業列入美國商務部實體清單，預計名單將增至約８０間公

司。消息又指美國將列入部分華盛頓認為與中國軍方有聯繫的中資公司，當中包括一些幫助中方

在南中國海建造和軍事化人工島的公司，以及部分涉嫌侵犯人權的公司。

此外，富時羅素、標普道瓊斯及納斯達克３大指數公司，將早前已確認受制裁的中資企業剔

出旗下全球及中國指數下周一（２１日）生效，相關沽盤今日會反映。港股今日主板成交大增

２９﹒１％至１６６４﹒７４億元，是１２月４日以來最高，相信與此有關。被剔出相關指數的

股份走低，當中，中國中車（０１７６６）挫２﹒５％，中交建（０１８００）跌０﹒３％，中

國鐵建（０１１８６）急跌４﹒１％。



＊Ａ場一周仍升１﹒４３％＊



香江魚缸低開２７點後跌幅曾縮至１０點，高見２６６６８點，中資電訊股、車股造好，但

美國加碼制裁消息傳出，大市沽壓增加，最多曾挫逾３００點，最終收報２６４９８，跌１７９

點或跌０﹒６７％。恆指全周牛皮，累升７點。

祖國股市今日震盪走低，一眾資源板塊急漲，惟監管機構再對互聯網金融行業重拳出擊，金

融股受壓，滬綜指午後明確跌，全日軟０﹒２９％報３３９４﹒９點，一日後再失三千四，累計

全周滬指仍漲１﹒４３％。人民銀行本周全口徑放水５６００億元人民幣，創近７個月以來單周

新高。兩市全日成交７７１２億元人民幣，按日稍跌２﹒６％。



＊互聯網存款項目遭斬，銀行縮表過冬＊



自從螞蟻集團上市折戟後，互聯網金融行業變得荊棘滿途，人行金融穩定局局長孫天琦日前

表示，第三方互聯網金融平台銷售銀行存款產品的業務，屬「無照駕駛」的非法金融活動，應納

入金融監管範圍。螞蟻集團今日表示，根據監管部門對於互聯網存款行業的規範要求，目前螞蟻

平台上的互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。螞

蟻會認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。阿里巴巴

（０９９８８）全日跌０﹒９％，報２５５﹒６元。

螞蟻集團此前因網絡小額貸款業務帶來重大金融風險，當局發布網貸新規，逼使螞蟻集團須

將大量貸款移至表內，或者增加資本金，如今連互聯網存款業務也被截斷。互聯網存款產品以「

保本高息」為賣點，過去吸引眾多投資者，合作的銀行類型也在不斷擴大，目前已拓展到農商行

、城商行、股份行等規模較大的銀行。

銀行股盈利空間又再收窄，股份普遍走低，農業銀行（０１２８８）跌１﹒４％，交通銀行

（０３３２８）跌１﹒２％，工商銀行（０１３９８）跌０﹒９％，中國銀行（０３９８８）跌

０﹒８％，惟建設銀行（００９３９）升０﹒２％。



＊煤炭供應緊，電力企業忙＊



近期湖南、江西等地供電偏緊，時隔數十年後再祭出限電措施，嚴重影響當地企業生產及居

民日常生活，有外界指中國禁進口澳洲煤炭是供電緊張的主因之一。國家能源局表示，將部署煤

炭安全穩定供應工作，切實做好今冬明春煤炭穩定供應；中國煤炭工業協會及中國煤炭運銷協會

發布倡議書，倡議煤企講政治，保證煤炭供應及帶頭穩定市場。

鄭商所動力煤期貨合約全線升，煤炭股今隨Ａ股同業走漲，中煤能源（０１８９８）飆

６﹒２％，兗州煤業（０１１７１）升５﹒８％，中國神華（０１０８８）升３﹒２％。

發改委就指，受經濟持續穩定恢復及低溫天氣等因素影響，１２月以來全國用電需求快速增

長，湖南及江西政府部門採取有序用電措施，壓減工商企業用電，居民生活用電未受影響。國家

能源局又指出，將督促發電企業將保供任務責任落實到人，避免因重要設備臨時停運造成電力缺

口。

電力股同走高，華能國際（００９０２）升３％，華電國際（０１０７１）升２﹒１％，華

潤電力（００８３６）升１﹒４％，中國電力（０２３８０）揚１﹒３％。



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