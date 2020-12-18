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18/12/2020 11:09

《Ａ股評論》富瑞預料滬深指數明年升至６０００點，創記錄新高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》富瑞發表報告表示，超配中國股票，將滬深３００指數目標位
上調至５６００至６０００點，這意味著該指數有望創歷史新高。而且國內流動性充足、資金由
科技向金融板塊輪動、工業企業盈利增長加快、人民幣走強推動更多外資流入均利好股市。不過
，報告指出，由於地緣政治和監管風險，對互聯網板塊看法謹慎。（ｊｔ）

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