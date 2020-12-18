《神州縱橫－凌昆》中國經濟續復甦政策須調整

《神州縱橫》近期中國經濟繼續引領全球疫後復甦，與歐美及不少主要新興經濟飽受疫情困
擾反差日益強烈，一些新的本國經濟趨勢更值得注意。
＊出口強勢經濟無通縮＊
中國疫後復甦先由投資帶動，消費稍為滯後，但這只屬短暫現象，當生產及就業復常，消費
尤其服務消費將會隨後逐步恢復。最重要者是當海外疫情失控之際中國能把好關防輸入病毒，無
此經濟復甦將失去基礎。最近還有兩項新趨勢引人注目，一是消費物價指數ＣＰＩ出現了１１年
來首次負增長，引來了通縮之說。實際上這非通縮而是價格調整，有說在投資及出口雙拉動消費
漸跟上的情況下，經濟已輕度過熱，故不可能存在通縮。何況貨幣供給仍然寬鬆：１１月Ｍ２增
１０﹒７％遠超維持增長所需。ＣＰＩ下降由食品尤其豬肉降價帶動，乃對之前價格急升的周期
性回調，屬正常及健康調整：特別是提升了基層的實際收入，有助推動消費復甦。此外工業品出
廠價ＰＰＩ跌勢正趨緩，原料價有趨升跡象。
二是出口日趨強勁，按美元計１１月出口大升２１％為多年新高，帶來了破記錄的７５９億
美元順差，大升１０３％！今年前１１個月出口增２﹒５％，順差升２３％至近４６００億美元
。筆者早前指出此乃「先脫紅利」的體現，有人擔心明年當歐美等疫後復甦時出口旺勢將消減。
此說不無道理但也非必然，關鍵在中國能否不斷提升競爭力。有利因素包括：（一）抗疫成功凸
顯了中國的體制優勢。（二）在出口旺勢下中國的生產、物流、工商服務等供應鏈綜合性優勢得
以更充分發揮。（三）中國的技術水平及生產力、工業門類齊備程度等持續上升。總之，中國的
世界供給基地角色已更為鞏固，外企信心更大。
＊不再單重供給側政策＊
無疑在推動復甦及維持景氣上政策因素至為重要。在這方面也出現了重大轉變。日前中央政
治局會議在研究２０２１年經濟工作問題時，提出了「扭住供給側結構性改革，同時注重需求側
改革」，和要形成「需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡」等供需並重互相推動的
新觀點上，修正了以前「供給側改革為主導」偏重單邊傾向。市場經濟從來都是供需雙邊互動的
平衡系統，筆者早已提出目前需求不足是主要宏觀經濟矛盾的觀點，看來中央正向此趨近，乃調
控路向上一大進步。今後還須恰當處理以下各項：（一）結合好長線的供需雙邊改革和短期的需
求刺激措施。（二）確定供需改革的重點內容，包括改善政府及企業管治，建立新興產業的監管
及扶助政策，和推動人才培訓、環保及循環經濟等。（三）在擴大內需中確立以投資為主導消費
為輔助的大方向。（四）宏觀調控政策包括貨幣、財政及匯率等的優化與合理化。
《資深評論員 凌昆》
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