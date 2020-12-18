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18/12/2020 09:21

《股林淘金－林家亨》美股創高迎協議，若再撻Ｑ會停擺

　　《股林淘金》美國參議院多數黨派領袖麥康奈爾在周二（１５日）表示本周國會必須通過紓
困協議，否則他不會批準國會休會。市埸樂觀情緒升溫，美股續升，三大指數再創收市新高紀錄
，道指納指分別上升１４８及１０６點，長、中、短債息微升。本周五（１８日）午夜前美國會
的紓困協議必須通過，否則美國聯邦政府將會在周末停擺。
　　預計今日港股早上窄幅拉鋸，應有溫和跌幅。但美電動車龍頭Ｔｅｓｌａ及蔚來昨天
（１７日）股價升５﹒３％及２﹒９％之下，比亞迪（０１２１１）股價應會受惠。另外，信義
光能（００９６８）昨天配股完畢後股價先跌後升，收市比配股價升超過兩元。由於是次配股只
佔總股量不足４％，折扣幅度亦低於之前的小米（０１８１０）之配股，令市埸人仕相信是公司
惜貨不肯配售太多股份之意，料未來股價受著明年拜登總統上台後大力發展清潔能源而受惠，明
年股價可上望２０元水平以上。投資者不妨多加留意。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　　
＊筆者持有比亞迪及信義光能股份，會隨時作出沽售或買入行動。

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