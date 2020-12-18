《日入而息》銀債超購１﹒９倍最多派１４手，傳中芯等列美黑名單

《今天重點》﹡銀色債券申請金額逾４３２億元，每人最多獲發１４手

﹡地政總署指山頂文輝道住宅地皮共接獲７份標書

﹡中環新海濱商業地以「雙信封制」招標，明年６月截標；萊坊下調中環海濱

商業地估值兩成，最高４００億元

﹡港交所指新股無紙化上市將於明年７月５日起實施

﹡長和（００００１）李澤鉅稱出售歐洲發射塔資產助降低債務，部分款項作

股份回購計劃

﹡本港今新增７０宗確診６４宗屬本地，２５宗源頭不明

﹡傳再有數十間中企被禁，外交部：美國打壓又一例證



《即日市況》﹡科技股復軟，港股收跌１７９點，報２６４９８守十天線



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒３％留不住三千四，全周仍升１﹒４％



《美元匯價》﹡短線投資者宜於１﹒３５買入英鎊；歐元最新報１﹒２２４９╱５２，日圓

最新報１０３﹒３６╱３７



《公司業績》﹡南戈壁（０１８７８）首季度收入挫逾八成，盈轉虧９１６萬美元



《公司資訊》﹡中銀香港（０２３８８）將續與社會各界推動香港綠色和可持續發展

﹡長和（００００１）李澤鉅稱出售歐洲發射塔資產助降低債務，部分款項作

股份回購計劃

﹡亞洲金融（００６６２）斥近２﹒８億元購泰國上市公司ＢＨ股權

﹡法諾（０８１５３）電動跑車、皮卡及巴士將接受網上預訂

﹡阿里陣營續試水網絡金融，滴滴推新服務坐網約車可賒帳；研究報告指阿里

提供人臉識別技術，用於分辨維吾爾族人；阿里（０９９８８）否認中央聯

合調查組進駐傳聞，將追究造謠者責任

﹡俄鋁（００４８６）反駁Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ新聞內容，其指控屬虛假

﹡思捷環球（００３３０）ＣＥＯ及ＣＦＯ辭任執董

﹡華置（００１２７）向大股東出售債券所得淨額主要用作償還貸款

﹡華領醫藥（０２５５２）糖尿病聯合用藥完成兩項三期臨床試驗

﹡網易（０９９９９）丁磊稱不鼓勵去白菜蘿蔔找機會，要做有價值的事

﹡德琪醫藥（０６９９６）國家藥監局批准口服型抑制劑臨床試驗

﹡蓮和醫療（００９２８）終止成立柬埔寨合營企業

﹡龍光集團（０３３８０）以３﹒８２億元人民幣競得昆明地皮

﹡美團（０３６９０）宣布新一輪組織調整，聯合創始人王慧文退休

﹡渤海銀行（０９６６８）首九月淨利潤錄６５﹒５３億元人民幣

﹡港通（０００３２）附屬認購合夥企業有限合夥權益，涉５０００萬美元

﹡中播控股（００４７１）海事衛星多媒體服務年初至今發展穩健，現已達近

萬艘船

﹡惠理集團（００８０６）１１月底管理資產總值跌約１２﹒１％至約１３１

億美元

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）６９萬股

﹡正商實業（００１８５）附屬以４﹒６６億元人幣投得河南省鄭州市住宅地

﹡漢港控股（０１６６３）主席汪林冰增持８８﹒４萬股，涉１３﹒２６萬元



《國企紅籌》﹡東航（００６７０）旗下一二三航空本月２８日開航，運營國產客機

﹡中興通訊（００７６３）從未發布或授權第三方發布理財產品



《神州民企》﹡海通國際（００６６５）２０３０年中國人工智能產業規模或超過１０萬億

元人民幣



《中國要聞》﹡廣州成立全國首家版權金融服務中心，成立百億版權基金

﹡廣東「十四五」規劃：共建平台拓展粵港澳協同發展空間

﹡明年６月起所有上線運營遊戲須接入國家實名認證系統

﹡長城資管內蒙古分公司副總經理王文才違紀接受調查

﹡北京電網負荷創歷史高，料最大負荷達２３００萬千瓦

﹡特斯拉上海工廠或已開始生產Ｍｏｄｅｌ Ｙ

﹡連平稱房企明年還債壓力大，平衡負債增速與銷售回款

﹡臨港「十四五」末人工智能產業規模將達９００億元

﹡海航子公司抵押香港豪宅換３﹒３億元貸款

﹡無錫銀行等多家中小行擬於下周發行資本補充債券

﹡穆迪表示頭部城商行表現優於小型同業，降低系統性風險

﹡螞蟻回應下線互聯網存款產品：根據監管要求

﹡晉能控股煤業集團揭牌，總資產６７００億元人民幣

﹡煤炭協會倡議煤企講政治，保證供應及帶頭穩定市場

﹡人行本周全口徑放水５６００億，７個月單周新高

﹡太平洋島國海底電纜項目獲中資競投，美警告國安風險

﹡美國進出口銀行下調支援美企門檻以抗衡中國

﹡海軍發言人表示中國缺席軍事會議因美方強推單方面議題

﹡傳華府當地周五將中芯等多家中資企列商務部實體清單

﹡拼多多補貼逾百萬賣豪車，勞斯萊斯稱是平台個人行為

﹡蛋殼租客成功結清租金貸，微眾成催收方承擔壞帳風險

﹡騰訊音樂成立新娛樂公司，註冊資本５００萬元人民幣

﹡華為在法國小鎮投建首家海外工廠，生產流動網絡設備；華為與上海期貨交

易所簽署戰略合作協議

﹡歐洲電訊商以三星設備代替華為遇上困難

﹡財政部表示地方財政發債規模不得高於國務院批准的限額

﹡瀋陽中院表示華晨集團重整期間繼續營業

﹡Ｇｕｃｃｉ與天貓達成戰略合作，開設２家線上官方旗艦店

﹡中法人壽合資變中資，寧德時代持股３０％成次大股東

﹡上汽集團旗下享道出行獲阿里及寧德時代戰略投資

﹡外交部表示中歐投資協定談判進入最後階段

﹡中國對原產美、韓、歐盟三元乙丙橡膠徵五年反傾銷稅



《寶島快訊》﹡台股收跌８點，台積電擬２０２３年投產增強版３納米



《其他消息》﹡行政會議本月２２日及２９日休會，下月５日復會

﹡許智峯稱網上銀行信用卡資料突然消失，無法進行交易

﹡據報黎智英今轉送赤柱監獄繼續還柙

﹡新一批保就業計劃涉６﹒７億，吉野家及卓悅排前十位

﹡本港１１月破產申請宗數按月升１８﹒８％，結束連續５個月跌勢

﹡政府招標出租三幅新界土地，下月２１日截標

﹡周梓樂死因研訊押後至本月２８日再訊

﹡常任秘書長、部門首長和高級首長級公務員今日宣誓

﹡林鄭月娥稱公務員宣誓可鞏固恪守核心價值，確保有效管治

﹡中環新海濱商業地以「雙信封制」招標，明年６月截標

﹡萊坊下調中環海濱商業地估值兩成，最高４００億元

﹡深股通額度全日流出逾１３億元；滬股通額度全日用近３６億元，陸股通淨

流出近１４億

﹡銀行公會歡迎綠色和可持續金融策略計劃及行動綱領

﹡Ｅｌｉｓａ Ｊａｎｉｅｃ出任Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ香港區總經理

﹡中原工商舖料中環商業海濱地造價理想，估值６１１億；中原ＣＣＬ按周跌

０﹒６８％，反映第四波疫情後市況

﹡三警員涉北區醫院襲擊羈押男子，判囚１７至３２個月

﹡金管局就「香港增長組合」進行市場調查；本港第三季信用卡交易總額按年

跌２１﹒７％

﹡地政總署表示山頂文輝道住宅地皮共接獲７份標書

﹡銀色債券申請金額逾４３２億元，最多獲發１４手

﹡證監會就《集資退休基金守則》建議修訂展開諮詢，為期三個月



《新冠肺炎》﹡本港今新增７０宗確診６４宗屬本地，２５宗源頭不明

﹡外交部回應擬春節前為５０００萬人打疫苗：重視安全有效

﹡習近平向馬克龍致慰問電，祝願早日康復

﹡佩洛西及麥康奈爾皆指將於未來幾日接種疫苗

﹡５間指定檢疫酒店今日起運作，比早前公布少一間

﹡千両時代廣場分店２員工確診，分店即時暫停營業

﹡何栢良稱有密切接觸者等送檢疫期間離世，政府慢三拍

﹡政府就引入疫苗進行緊急立法，嚴肅跟進每宗不良報告

﹡陳帆稱跨境司機檢測每日１次，內地將認可接種港疫苗

﹡港鐵再多１０個車站增設樣本收集包自動派發機

﹡輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ在日本申請疫苗使用授權

﹡餐飲聯業協會憂政府資助不足以應付員工薪金

﹡警方偵破７宗串謀詐騙防疫基金旅遊業資助，拘６２人

﹡國泰（００２９３）以包機形式一次過可運載約１００萬劑疫苗

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