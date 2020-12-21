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21/12/2020 07:50

《華爾街內望》新刺激方案存疑，美股於四巫日下跌道指軟１２４點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》受美國新刺激方案的不確定性拖累，美股上周五（１８日）於
「四巫日」收低，不過特斯拉則放量大漲破頂，公司將於本周成為標指成分股。
　　道指跌１２４點或０﹒４１％，報３０１７９點。標指跌１３點或０﹒３５％，報３７０９
點。納指跌９點或０﹒０７％，報１２７５５點。上周累計，道指漲０﹒４％，標指漲
１﹒３％，納指漲３﹒１％。
　　美國國會似乎越來越不可能在最後期限前，就９０００億美元新刺激方案達成協議，而是可
能通過第三項臨時支出法案，以避免華府停擺，不過近期疲弱的經濟數據加大國會達成協議的壓
力。
　　另外由於股指期貨、股指期權、股票期權、個股期貨在上周五均到期，故亦被稱為「四巫日
」，交易量增加，美國各證交所共計成交１５８億股。
　　個股方面，電動車製造商特斯拉將成為有史以來被納入標指市值最大的公司，該股收高６％
，創歷史新高。成交量超過１２００億美元，盤後成交量超過２億美元。
　　聯邦快遞收挫５﹒７％，公司未公布明年盈利預測，不過其季度獲利表現向好。
　　十年期國債收益率升１﹒３個基點，報０﹒９４３％。三十年期國債收益率升１﹒８個基點
，報１﹒６９３％。兩年期國債收益率跌０﹒４個基點，報０﹒１２３％。（ａｌ）

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