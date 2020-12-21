《華爾街內望》新刺激方案存疑，美股於四巫日下跌道指軟１２４點

《經濟通通訊社２１日專訊》受美國新刺激方案的不確定性拖累，美股上周五（１８日）於

「四巫日」收低，不過特斯拉則放量大漲破頂，公司將於本周成為標指成分股。

道指跌１２４點或０﹒４１％，報３０１７９點。標指跌１３點或０﹒３５％，報３７０９

點。納指跌９點或０﹒０７％，報１２７５５點。上周累計，道指漲０﹒４％，標指漲

１﹒３％，納指漲３﹒１％。

美國國會似乎越來越不可能在最後期限前，就９０００億美元新刺激方案達成協議，而是可

能通過第三項臨時支出法案，以避免華府停擺，不過近期疲弱的經濟數據加大國會達成協議的壓

力。

另外由於股指期貨、股指期權、股票期權、個股期貨在上周五均到期，故亦被稱為「四巫日

」，交易量增加，美國各證交所共計成交１５８億股。

個股方面，電動車製造商特斯拉將成為有史以來被納入標指市值最大的公司，該股收高６％

，創歷史新高。成交量超過１２００億美元，盤後成交量超過２億美元。

聯邦快遞收挫５﹒７％，公司未公布明年盈利預測，不過其季度獲利表現向好。

十年期國債收益率升１﹒３個基點，報０﹒９４３％。三十年期國債收益率升１﹒８個基點

，報１﹒６９３％。兩年期國債收益率跌０﹒４個基點，報０﹒１２３％。（ａｌ）

