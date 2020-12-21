《牛熊志選－陳其志》資金趁低吸納騰訊

《牛熊志選》上周初段恆指跌穿了２６３００點支持，一度低見２６１２７點，其後瞬即反

彈並高見２６６７８點，周末前再次回落，整體走勢仍在區間橫行發展，波動範圍或已下移至

２６０００點至２６７００點之間。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１７日）過去５個交

易日，恆指牛證合共錄得約６３﹒０萬港元資金淨流出，而恆指熊證則累計約２７５８﹒０萬港

元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價

２２８００點至２３０９９點之間，累計相當約１２３６張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２６９００點至２７１９９點之間累計了相當約２５８４張期指合約。



根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１７﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒３個波幅點至１７﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒１個波幅點至３１﹒９％；吉利（００１７５）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

５１﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至３０﹒５％；比亞迪

（０１２１１）的引伸波幅下降５﹒１個波幅點至５７﹒４％；小米（０１８１０）的引伸波幅

下降０﹒７個波幅點至５０﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅維持於２１﹒７％的水平；

國壽（０２６２８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至２９﹒９％；美團（０３６９０）的引伸

波幅下降１﹒８個波幅點至４５﹒１％；京東（０９６１８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

４１﹒１％；阿里（０９９８８）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至３４﹒０％。



輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

６８４７﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約６３８元至６６７元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒０倍至

１０﹒５倍；牛證方面，資金留意收回價５４５元至５５０元之間的較貼價條款，收回距離約

４﹒３％至５﹒３％，槓桿約１５﹒４倍至１８﹒０倍。另外，中芯（００９８１）相關認購證

及牛證期內錄得約２３８２﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２３元至２６元附近的中

長期及長期價外條款，實際槓桿約３﹒３倍至４﹒６倍；牛證方面，資金留意收回價１６元至

１８元之間的較貼價條款，收回距離約５﹒６％至１８﹒４％，槓桿約４﹒１倍至８﹒６倍。



至於看淡資金流方面，期內小米的相關認沽證及熊證合共錄得約２３５２﹒０萬元資金淨流

入部署。小米認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４元至２５元附近的中期價外條款，

實際槓桿約３﹒９倍至４﹒４倍；熊證方面，資金主要留意收回價３０元至３５元附近的條款，

收回距離約５﹒３％至２１﹒３％，槓桿約４﹒１倍至１２﹒３倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

