《一周攻略－周進略》小心駛得萬年船，提防好消息早消化

《一周攻略》時近年底，投資者止賺止蝕，完全合乎常理，上周五（１８日）已見美股四期
結算，不算特別波動，當中主要因素，自然是不少人，食髓知味，一直從市場上贏回來的注碼，
累積至此，大膽一點，自恃可以再大一點的押注，反正只是贏回來的部分而已，尤其是所謂投資
新丁，心態上較易有此想法，有別於傳統的機構投資者，例如基金經理，年年月月要看結算的數
字，作為回報，作為表現，作為生意是否可以繼續有效營運等的參考，一般傾向花開堪折直須折
，莫待無花空折枝，今年跑贏的表現費，今年袋袋平安才是，明年自有明年的分寸。不過，即使
如此，不能否認，今年所謂盲拳打死老師傅的力量，真的比不少人想像中厲害。
＊美聯儲局大開綠燈＊
當然，如果參考不同的指標，是否大市泡沫，位高勢危呢。以美股作為這幾年的升市火車頭
而觀之，近日雖然有不同的新股，氣氛甚好，但相比起整體大市的市值，其實不算特別誇張，起
碼不是當年的科網熱所見的水平。但又話得說回來，每個年代總有當時的歷史背景，也有一些特
殊因素，令大家覺得今時不同往日，今次泡沫再過分也不算過分，但每次的結局都是一樣。
無論如何，美元偶有反彈，升市才有點點的回吐壓力，但以目前美聯儲的態度，擺明車馬，
一直到２０２３年，都是繼續原有的調子，零息政策之下，希望可以刺激通脹預期，但這一點不
容樂觀，始終過去十年，在疫情出現前，甚至在大選因素仍未主導時，已經不能真的谷起此一預
期，如今的量寬水平，又加上零息，又如何真的可以額外力度地催谷呢？觀乎此，難怪投資者仍
是一直押注，再加注，蓋市場的風向標，央行已大開綠燈，投資者豈有不把冒險程度加大之理？
＊留意地緣政治風險＊
只是，必須明白，即使大方向如此，不等於中途沒有挫折捱打的時候，尤其不少人已經提早
把好消息反映，消費了一切可用的樂觀理由，由消除大選不明朗，到疫苗出現，到實體經濟復甦
等，無一不早早有炒作，早早見諸於股價了。
既然如此，美股也好，港股也好，都是小心駛得萬年船，時近年尾，可以的話，調節一下倉
位，不必要的高槓桿，仍是最好在假期之前減掉為佳。至於大市股指水平，倒沒有太大懸念，除
非有特別的地緣政治風險發生，否則，現水平維持到年底可也。
《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊登）
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