《套期保值－蕭猷華》２０２１第一季港股展望

《套期保值》２０２０年快將完結，環球經濟今年經歷新冠肺炎疫情大考驗，隨著各國政府

對疫情有更深入了解，接種疫苗陸續展開，筆者預期金融市場可望從最困難中恢復過來，２０２

１年環球經濟將逐步走出疫情影響。筆者認為，中國在控制疫情的能力卓越、防控政策果斷到位

，在抗擊疫情取得重大戰略成果，不但使人民消費意欲增加，企業盈利亦迅速恢復，料明年將引

領全球經濟復甦。

內地經濟在２０２０年第二季率先反彈，增長３﹒２％，第三季雖然略差過預期，仍有

４﹒９％增長，ＩＭＦ國際貨幣基金組織預期內地明年經濟增長可達８％。相比歐美，美國第二

季經濟倒退３１﹒４％，雖然第三季較第二季增長７﹒４％，不過美國疫情仍然肆虐，單日新增

確診高達１０多萬，加上筆者認為美國所謂的「民主體制」，不但令到共和、民主兩黨的政治爭

拗升級、各自為政，遲遲未能發放新一輪的經濟援助，拖慢經濟發展，最終令美國人民受害，筆

者料美國聖誕檔期消費肯定疲弱，預期該國經濟今年萎縮最少４％。至於歐盟，第三季ＧＤＰ增

長１２﹒１％，但和去年相比仍下滑３﹒９％。



＊拜登貿易政策利好Ｒｉｓｋ Ｏｎ利淡美元＊



筆者預期２０２１年，環球央行、政府的貨幣與財政政策，將會發揮舉足輕重的作用。不過

，歐、美央行的利率若非負數就是零，已再沒有大幅減息的空間，就算再加大買債規模，對刺激

經濟效果已減弱。

美國財政赤字高企，２０２０年高達３萬億美元，佔ＧＤＰ比例創二戰以來最高水平，筆者

認為對美元肯定是不利因素。此外，美國新任總統拜登的貿易政策較可預測，利好「Ｒｉｓｋ

Ｏｎ」和利淡美元，預期明年資金會流入新興市場，將會利好內地股市，本地中資股亦會受惠。



＊復甦概念股：工業、科技、金融、航空板塊＊



展望２０２１年部署，隨著美國共和、民主兩黨最終達成刺激經濟協議，歐盟、英國硬「脫

歐」風險下降。筆者預期明年第一季主題將是復甦概念，工業、科技、金融、航空板塊受惠，美

元轉弱之下，資源板塊亦可看好。此外，筆者預期美國總統拜登肯定較親中，很大機會撤銷貿易

關稅，對內地出口有利。不過，醫療、健康護理板塊相對較弱。總括而言，筆者對港股明年第一

季表現樂觀，投資者可趁低吸納。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

