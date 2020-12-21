《凱文隨筆－凱文》美國天價賣疫苗，民主燈塔還是錢

《凱文隨筆－凱文》比利時預算部長在《推特》上披露了六種新冠疫苗的價格表，最平宜的

是牛津研發的，每劑１﹒７８歐元（約１７港元），與最貴的、由美國Ｍｏｄｅｒｎａ研發的疫

苗每劑１８美元（約１４０港元）相距甚巨；人口不足１１５０萬的比利時也要花２﹒８億歐元

（約２６﹒６億港元），想像一下貧窮的發展中國家，或人口像印度般的大國買美國疫苗，即便

活了命，國家離破產也不遠了；再說，過去一年，每個國家已在抗疫方面付上了不輕的經濟成本

。上述六種疫苗並不包括俄羅斯及中國各自研發的，因為西方社會並不信任這兩個他們視為「邪

惡」的國家。



美國那位「白鬍子」前國家安全顧問，於６月份曾出書披露，特朗普去年在日本的Ｇ２０峰

會見習近平時，要求習主席協助他連任，也許沒得到保證（特朗普一上任就針對全世界，會有國

家支持你連任嗎？），他就瘋狂批鬥中國，結果也真的輸了選舉。中國的崛起與融入全球經濟體

系已是不爭的事實，沒有中國的話，世界上很多國家人民的生活壓力也許會更大，包括美國！香

港有「十蚊店」，日本有「百圓店」，原來美國也有「一美元店」，店舖數量逾萬家，售賣的就

是中國生產的廉價日常用品。



中國的改革開放、人民幾十年來辛勤的努力，不只造就了自己國家走上富饒之路、百姓脫貧

，慢慢過上好日子，也為世界很多國家（包括最富有的美國）提供了另一個選擇！美國政客卻要

消滅中國（美其名叫消滅共產主義，美國的民主自由主義不也是警察濫殺平民，生病沒錢看醫生

等死？那有完美的國度），當政治素人特朗普大權在攬時，就發揮到極致，他活了七十多歲，除

了豪宅、美食、美女外，想應該是白活了。中國已是世界不可或缺的一員，世界也是中國要依賴

的支柱。



烏克蘭當年因為沒有麵包食，人民選擇了美式民主道路，最近的新聞報導指，該國麵包又貴

到一般人都買不起了；烏克蘭婦女，幸運一點的是嫁到外國去，倒霉的只好成為該國一個重要行

業「代孕」的新力軍，看看他們這行業「Ｗｏｒｌｄ Ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ Ｂａｂｙ」的廣告

標語，不可悲嗎？很多人早已看透民主制度不是甚麼靈丹妙藥，但皮裡陽秋，讓你們走上那條「

急就會亂」的路，然後自生自滅都貴客自理了。



上周美國新冠死亡人數突破３０萬人，一周過去，又增加了一萬七千人！等到全民都接種疫

苗，不曉得還要等多少日子，且還要保證疫苗絕對奏效。特朗普這些人如果一早願意接受中國的

經驗，就不會有今日的悲劇，他們也不是迷信制度，只是眼中只有自身利益罷了。瑞典有名無權

的７４歲老國王日前也出來批評政府抗疫失敗，這個只有一千萬人口、甚麼防疫措施也不採取的

國家的新冠死亡人數近日快到八千人了，該國政府「開始」勸籲人民戴口罩。意識形態的偏執，

在２０２０年為人類帶來了沉重的教訓，但又有多少人覺悟。

